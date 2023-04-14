Muharrem İnce Rize'de gösterdi: Memleket Partisi'nin selamlama işareti

Rize'de düzenlenen toplantıya katılan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, parmaklarıyla üç işareti yaptı. İnce, "Biz üçüncü yoluz. Bugünden itibaren meydanlar, sokaklar bu işaretle dolacak" dedi.

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Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Rize'ye giden İnce, partililerle bir araya geldi. İnce, bir otelde düzenlenen toplantıda, partisinin selamlama işaretini gösterdi.

İnce, partisinin milletvekili aday tanıtım programında, Türkiye'nin huzura, hakkaniyete, hukuka, adalet, ahlaka ve akla ihtiyacı olduğunu, bunu da Memleket Partisi'nin getireceğini savundu.

"Biz üçüncü yoluz"

Sloganlarının, "Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan" olduğunun altını çizen İnce, şöyle konuştu:

Ne cumhur, ne millet, tek yol memleket. İlk kez Rize'de dedemin, anneannemin memleketinde partimizin işaretini gösteriyorum. Ne bu? Üçüncü yol. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan. Biz üçüncü yoluz, millete bir seçenek sunuyoruz. Bugünden itibaren meydanlar, sokaklar bu işaretle dolacak. Bir ayda neler yaptığımızı bütün Türkiye görecek.