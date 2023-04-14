Antalya'da 20 yaşındaki gencin feci ölümü! Arka koltuktaydı...

ANTALYA’da kontrolden çıkan otomobil tramvay direk gerdirme teline çarptı. Arka koltukta oturan 20 yaşındaki genç, takla atan aracın penceresinden fırlayıp ağır yaralandı.

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Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.F.A. (18) yönetimindeki otomobil seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tramvay yolunda bulunan direk gerdirme teline çarpıp takla attı.

Sağlık ekipleri, 2’si ağır toplam 5 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza sırasında otomobilin arka koltuğunda oturan ve camdan dışarı fırlayıp ağır yaralanan Mehmet Karaymirza (20), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



