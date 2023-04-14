Arkadaşının ölümüne neden olan alkollü sürücüye 6 yıl 8 ay hapis

Eskişehir’de alkollü şekilde araç kullanırken kaza yapan ve aracındaki arkadaşının ölümüne neden olan sürücü iyi hal indirimiyle 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

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Eskişehir’de 180 promil alkolle araç kullanırken kaza yapan ve 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücü, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Davanın karar celsesinde, kazaya sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan araç sürücüsü Alihan Ş. hazır edildi. Duruşmaya Alihan Ş.’nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

“Olaydan dolayı çok üzgünüm”

Yargılama sürecindeki karar duruşmasında son sözleri sorulan Alihan Ş., “Ben kesinlikle böyle bir kazanın yaşanmasını istemezdim. Olaydan dolayı çok üzgün ve pişmanım” dedi.

İyi hal indirimi aldı

Mahkeme heyeti, kaza esnasında alkollü olduğu gerekçesiyle Alihan Ş.’yi, “bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma” suçundan 8 yıl hapse mahkum etti. Kararda iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, sanığın takdiren 6 yıl 8 ay hapis cezası almasına karar verdi. Kazanın olduğu tarihten bu yana 8 ay 13 gün tutuklu kalan Alihan Ş.’nin bu süreyi göz önüne alarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.