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Cem Gürdeniz’den 'Sadullah Ergin' tepkisi: Ne unuturum ne unuttururum

Cem Gürdeniz’den 'Sadullah Ergin' tepkisi: Ne unuturum ne unuttururum

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, CHP'nin Ankara 1. bölgeden milletvekili adayı gösterilen Sadullah Ergin ile ilgili olarak kumpas davalarını işaret etti ve "Ne unuturum ne unuttururum" ifadelerini kullandı.

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Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, DEVA Partisi kontenjanından CHP listesinde yarışan Sadullah Ergin hakkında paylaşımda bulundu.

FETÖ’nün kumpas davaları döneminde Adalet Bakanlığı yapan Ergin’e tepki gösteren Gürdeniz, beyanını sadece kendi adına değil; Özden Örnek, Soner Polat, Cem Çakmak, Murat Özenalp için de gerçekleştirdiğini belirtti.
Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan E.Tümamiral Gürdeniz, şu ifadeleri kullandı:

“Bu zatın döneminde Silivri’de Balyoz kumpası ile yargılandık ve 3,5 yıl hapis yattık. Trafik cezası olmayan donanmanın en iyileri Silivri duvarlarına gömüldü. Avukatlarımızla konuşmalarımız bile son anda mahkeme salonuna monte edilen mikrofon sistemiyle dinlendi. Ailelerimiz perişan edildi.

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