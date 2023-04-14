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Vücut geliştirme şampiyonu dehşet saçtı! Polisin koluna taktığı kelepçeyi de kırıp attı

Vücut geliştirme şampiyonu dehşet saçtı! Polisin koluna taktığı kelepçeyi de kırıp attı

İSTANBUL Avcılar’da psikolojik sıkıntılar yaşanan vücut geliştirme şampiyonu Onur Genç, annesi ile birlikte yaşadığı evi ateşe verdi. Eşyaları balkondan atan adam, polis ekiplerinin koluna taktığı ilk kelepçeyi kırdıktan sonra güçlükle durdurulabildi.

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Edinilen bilgiye göre, psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenilen Onur Genç isimli vücut geliştirme şampiyonu, annesi ile birlikte yaşadığı evini ateşe verdi.Balkona çıkan adam, evdeki eşyaları yakarak sokağa atmaya başladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarken, polis ekipleri, Genç’i kelepçeleyerek gözaltına almak istedi. Genç, koluna takılan ilk kelepçeyi kırarken, güçlükle yere yatırılan adam tekrardan kelepçelenerek gözaltına alındı.

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