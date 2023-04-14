O banka emekli promosyon tutarını güncelledi! Toplamda 17.500 TL veriyor tek şartı var

EYT sonrası başlayan bankaların emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor. En düşük emekli maaşına ve bayram ikramiyelerine gelen zamlar rekabeti kızıştırırken, yeni müşteriler kazanmak için kesenin ağzını açan birçok banka emekli promosyon tutarlarında güncellemeye gitti. Bu kapsamda Nisan ayında emekliye 17. 500 TL ödeme yapmaya hazırlanan o banakanın ise sadece tek bir şartı var. İşte emekli promosyonunda son dakika atağı...

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca EYT'li emekli olmaya hak kazandı. Bankalar yeni müşterileri için emekli promosyon tutarlarını peş peşe açıklarken 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi en düşük emekli aylığının 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilmesi ve bayramlarda emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarının da 1.100 TL'den 2.000 TL çıkarılmasıyla birlikte bankaların emekli promosyon rekabetini de kızıştırmayı başardı. Emekli promosyon tutarlarını güncelleyen İş Bankası Nisan ayında emekliye toplamda tam 17.500 TL'lik ödeme yapmaya hazırlanıyor ve tek şartı var. İşte detaylar...

Ramazan Bayramının emekli maaşlarının yatırılacağı tarihine denk gelmesi sebebiyle Nisan ayında emekli maaşı alacak EYT'li ve hali hazırda daha önce emekli olmaya hak kazanan vatandaşların Nisan ayı emekli maaşı ödeme tarihlerinin erkene çekildiği duyurulmuştu. EYT'li ve emekli için promosyon tutarlarını güncelleyen İş bankası'nın maaşların yatmasından sonra 2 ila 3 iş günü içinde hesaplara geçecek olan emekli promosyon ödemesini almak için 3 yıl kalma taahhüttü verilmesi gerekmektedir. Bu taahhüttü vererek maaşlarını İş Bankası’na taşıyan emekliler yalnızca promosyon ödemesi değil, yanında birçok ayrıcalık da kazanacak. Peki, İş Bankası güncel promosyon ödemesi ne kadar? Emekli promosyon ödemeleri ne kadar olacak? İşte İş Bankası emekli ve EYT’li promosyon ödemesinin detayları...

Emekli maaşı nasıl İş Bankası’na taşınır?

Emekli maaşını İş Bankası’na taşımak çok kolay. İsteyen vatandaşlar şubeye giderek yapabilir, ancak İşCep üzerinden kolay şekilde işlemler gerçekleştirilebilmektedir. İş Bankası’nın mobil uygulaması olan İşCep’i kullanarak hızlı şekilde maaş taşıma işlemi sonuçlandırılmaktadır. Buna ek olarak maaş taşıma işlemi e-Devlet sisteminden de gerçekleştirilebilmektedir.

İş Banklı emekli kart ücreti ödemez

İş Bankası emeklilerine özel olarak ayrıca Maximum Kart ve ek kartları için ödeme almamaktadır. Bunun yanı sıra tamamen ücretsiz ve sınırsız şekilde havale işlemleri yapılabilmektedir. ATM’lerden 1 ay içinde 2 kez nakit çekimleri ücretsiz olarak gerçekleştirebilmektedir. Emekli maaşını taşıyan müşteriler olarak özel dönemsel kredi kampanyaları ile mevduat kampanyalarından faydalanabilinmektedir.

İş Bankası emekli promosyon miktarları ve 17.500 TL ödeme

İş Bankası, promosyon miktarlarındaki güncellemeleri şu şekilde gerçekleştirdi:

İş Bankası’ndan 3.500 TL’ye kadar olan emekli maaşını çekmek isteyen vatandaşlar için promosyon miktarı tam 4.500 TL’dir.

İşbanklı emekli 3.500 - 7.500 TL arasında aylık alıyorsa promosyonu 5.250 TL nakit yatmaktadır.

7.500 - 10.000 TL alan İşbanklı emekli müşteriler ise promosyonlarını tam olarak karşılıksız 7.500 TL almaktadır.

Yani 10 Bin TL emekli maaşı alan bir emekli 7 Bin 500 TL'lik promosyon ile Nisan ayında ödenecek emekli maaşıyla birlikte hesabına alacağı toplam miktar 17.500 TL olacak. Bayram ikramiyesi ödemesi ile de emekli nisan ayında 19.500 TL ödeme almış olacak.