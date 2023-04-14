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AK Parti'de milletvekili aday listesi değişiyor! Cumurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti

AK Parti'de milletvekili aday listesi değişiyor! Cumurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti

AK Parti'nin YSK'ya teslim ettiği milletvekili aday listesiyle ilgili flaş haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bazı hatalarımız bazı illerimizde olmadı değil" demişti. AK Parti aday listesinde 3 isim değişecek...

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün katıldığı yayında AK Parti’nin milletvekili listeleri konusunda değişim sinyali vermesinin ardından gözler, geçici aday listesine çevrildi. AK Parti listelerinden 3 ismin çıkarılacağı ve yerlerine yeni isimlerin aday gösterileceği belirtiliyor.

Bayram Şenocak listeye giriyor...

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun AK Parti'de adaylıktan çekilen eski Esenyurt Belediye Başkanı AK Parti İstanbul 3. Bölge 8. sıra milletvekili adayı Necmi Kadıoğlu’nun yerine eski İstanbul İl Başkanı MKYK Üyesi Bayram Şenocak listeye girecek.

Meclis üyeliğinden istifa etmediği için...

Süresi içinde İBB Belediye Meclisi Üyeliği görevinden istifa etmediği belirlenen İstanbul 1. Bölge adayı Mustafa Naim Yağcı’nın yerine Avukat Muhammet Enes Savaş gelecek. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Gereği yapılmazsa kişiyi ve belgeleri açıklayacağım!" dediği kişinin Mustafa Naim Yağcı olduğu öğrenilmişti.

Sırasını beğenmeyince istifa etmişti

Sırasını beğenmediği için çekilen Samsun 8. sıra adayı Kadir Kayan’ın yerine de bugün yeni bir isim belirlenecek. Erdoğan, önceki gün katıldığı yayında AK Parti’nin milletvekili listeleri konusuna da değinerek değişiklik sinyali vermişti. Erdoğan, “Bazı hatalarımız bazı illerimizde olmadı değil. Cumaya kadar süremiz var” demişti.

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