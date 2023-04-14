Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 11 ilde alarm verildi: Kuvvetli yağış çok fena geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre son hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji kuvvetli yağışın etkili olacağı 11 ili sarı kodla uyarırken vatandaşlara olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapmayı da ihmal etmedi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 14 Nisan Cuma yurt genelinde hava durumu...Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu tahminleri açıklandı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan sağanak yağış ve bazı bölgelerdeki kar yağışı bir süre daha devam edecek. Meteoroloji tarafından 11 ile sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, Şırnak, Bitlis, Siirt, Hakkari, Batman çevreleri ve Van’ın güneyi, Diyarbakır’ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu ve sarı kodlu uyarı yapılan yerler...
Kuvvetli yağış bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara Bölgesi’nin doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Kütahya çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğusundaki yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların, Şırnak, Bitlis, Siirt, Hakkari, Batman çevreleri ve Van’ın güneyi, Diyarbakır’ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
11 ilde alarm verildi
Siirt, Batman, Ağrı, Şırnak, Iğdır, Bitlis, Hakkari, Van çevreleri ve Muş ile Bingöl’ün güney kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışların genel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde, Van, Bitlis, Hakkari, Ağrı illerinde yüksek kesimler ve Şırnak’ın doğusunda kuvvetli olması yer yer yoğun kar (20 cm üzerinde) olması bekleniyor. Sel, ulaşımda aksamalar, su baskını, kısa süreli rüzgar, fırtına, yüksek kesimlerde tipi şeklindeki kar yağışı ve buzlanma, don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Meteoroloji’ye göre, batı kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması beklenirken, Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğusunda 3 ila 5 derece azalması, diğer bölgelerde de önemli bir değişikliğin olmayacağı bekleniyor.
14 Nisan Cuma yurt genelinde hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
K.MARAŞ °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
IĞDIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu