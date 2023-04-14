Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 11 ilde alarm verildi: Kuvvetli yağış çok fena geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre son hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji kuvvetli yağışın etkili olacağı 11 ili sarı kodla uyarırken vatandaşlara olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapmayı da ihmal etmedi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 14 Nisan Cuma yurt genelinde hava durumu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu tahminleri açıklandı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan sağanak yağış ve bazı bölgelerdeki kar yağışı bir süre daha devam edecek. Meteoroloji tarafından 11 ile sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, Şırnak, Bitlis, Siirt, Hakkari, Batman çevreleri ve Van’ın güneyi, Diyarbakır’ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu ve sarı kodlu uyarı yapılan yerler...

Kuvvetli yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara Bölgesi’nin doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Kütahya çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğusundaki yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların, Şırnak, Bitlis, Siirt, Hakkari, Batman çevreleri ve Van’ın güneyi, Diyarbakır’ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

11 ilde alarm verildi

Siirt, Batman, Ağrı, Şırnak, Iğdır, Bitlis, Hakkari, Van çevreleri ve Muş ile Bingöl’ün güney kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışların genel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde, Van, Bitlis, Hakkari, Ağrı illerinde yüksek kesimler ve Şırnak’ın doğusunda kuvvetli olması yer yer yoğun kar (20 cm üzerinde) olması bekleniyor. Sel, ulaşımda aksamalar, su baskını, kısa süreli rüzgar, fırtına, yüksek kesimlerde tipi şeklindeki kar yağışı ve buzlanma, don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Hava sıcaklığı nasıl olacak?

Meteoroloji’ye göre, batı kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması beklenirken, Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğusunda 3 ila 5 derece azalması, diğer bölgelerde de önemli bir değişikliğin olmayacağı bekleniyor.

14 Nisan Cuma yurt genelinde hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

IĞDIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu