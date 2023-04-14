Ümit Özdağ'dan Mustafa Destici'ye TİP tepkisi! Sen git HÜDA PAR'la domuz bağı oyna

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a yönelik “Adam Tito artığı. Gerçek soyadı Jusoviç” sözleri nedeniyle başlayan tartışmaya Ümit Özdağ da katıldı. BBP lideri Destici'ye yüklenen Özdağ, "Destici sen yeni arkadaşın HÜDA-PAR ile domuz bağı oynamaya devam et” dedi,Abone ol
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ı hedef alırken söylediği, “Adam Tito artığı. Gerçek soyadı Jusoviç” ifadelerinin ardından başlayan tartışmaya katıldı. Özdağ, Destici’ye, “Boşnak kardeşlerimize hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı’nın yanında konumlanmıştır” dedi.
Twitter’dan “Rumeli Türkleri dünya Türklüğünün en şanlı evlatlarının başında gelir” diyen Özdağ, “Destici sen yeni arkadaşın HÜDA-PAR ile domuz bağı oynamaya devam et” ifadesini kullandı.
Kütahyalı, bir programda “Kusturmalı Boşnak saksosu” ifadesini kullanmış, bu ifadeye tepki gelmişti.