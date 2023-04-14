Galatasaray Kayserispor muhtemel 11'ler Cimbom evinde 12 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig'in 29.haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar kritik maçta 3 puan alarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Evinde 12 maçtır kaybetmeyen iyi bir performans sergileyen Cimbom bu seriyi de 13 maça çıkarmanın peşinde. Zorlu mücadeleye saatler kala futbolseverler canlı yayın bilgileri ve Galatasaray Kayserispor muhtemel 11'lerini merak ediyor. İşte detaylar...

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Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturarak en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 6 puan fark eden Galatasaray 29.hafta mücadelesinde Kayserispor'u evinde konuk ediyor. Taraftarlarının desteği ile kritik maçı kazanarak haftayı kayıpsız kapatmak isteyen sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda bir adım daha atmak istiyor. Evinde 12 maçtır kaybetmeme serisi yakalan cimbom bu maçla birlikte bu seriyi de 13 maça çıkarmayı planlıyor. Haftanın açılış maçına saatler kala futbolseverler Galatasaray Kayserispor maçı canlı yayın bilgilerini ve muhtemel 11'ini merak ediyor. Peki iki takımda eksik futbolcu var mı? Okan Buruk ve Çağdaş Atan hangi 11'leri sahaya sürecek. İşte Galatasaray Kayserispor muhtemel 11'leri ve detaylar haberimizde...

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 26 maçta 20 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

Yukatel Kayserispor da Süper Lig'de oynadığı 27 maçın 14'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 11'inde ise mağlup oldu. 44 puanı bulunan Kayseri temsilcisi, averajla 7. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı, Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Mustafa Kürşad Filiz'in düdük çalacağı zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray-Kayserispor muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, (Kazımcan), Oliveira, Torreira, Zaniolo (Rashica), Mertens, Kerem, Icardi.

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Hosseini, Gökhan Sazdağı, Mensah, Ackah, Emrah Başsan, Cardoso, Mane, Thiam.

Biletlerin tamamı satıldı

İlk devredeki karşılaşmada da Kayseri'ye 2-1 mağlup olan Cim Bom, aynı zamanda bu yenilginin rövanşını almak istiyor. Ligde son olarak Adana Demirspor'u yenen Aslan, böylece yeni bir seri yakalama şansına da sahip olacak. Galatasaray'ın kritik mücadeledeki en büyük kozu ise kuşkusuz seyirci desteği olacak. Sarı-Kırmızılı taraftarların gözü kulağı tamamen bu maçta. Biletlerin tamamı tükendi ve karşılaşma dolu tribünler önünde oynanacak. Kulüp de maça gelemeyecek olan kombine sahiplerinden biletlerini devretmeleri çağrısında bulundu ve "50 bin Aslan tribündeki yerimizi alalım" mesajını yolladı.

İç sahadaki karne müthiş

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon evinde 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar bu maçlarda 11 galibiyet alırken, 1 kez kaybetti. 1 mücadele de berabere sona erdi. Aslan, topladığı 34 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor. Cim Bom sahasında son olarak Adana Demirspor ile oynadığı mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu’nda 12 maçtır da kaybetmiyor. Sarı-Kırmızılılar, evinde en son 2. haftada Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenildi.

Zaniolo 3'te 3 peşinde

Aslan'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı ilk iki iç saha maçında da gol atmayı başardı. İlk olarak Kasımpaşa karşısında fileleri havalandıran, son olarak da Adana Demir maçında penaltıdan fileleri havalandıran genç yetenek, Kayserispor'a karşı taraftarının önünde 3'te 3 yapmanın peşinde. Sarı-Kırmızılı formayla iç sahadaki ilk 3 maçında da gol atan son oyuncu; Şubat 2021'de Mostafa Mohamed olmuştu.

Abdülkerim'de sorun kalmadı

Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığını atlatan defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı’nın bu akşam forma giymesi bekleniyor. Aslan'ın hocası Okan Buruk, iki gün önce yaptığı açıklamada, tecrübeli oyuncunun bireysel çalışmalara katıldığını ve zorlu mücadeleye yetişme ihtimalinin olduğunu söylemişti. Daha sonra takımla çalışmalara da katılan tecrübeli savunmacının, defans göbeğinde Nelsson'la birlikte görev alma ihtimali çok yüksek görünüyor.

Beş futbolcu sarı kart ceza sınırında

Galatasaray'da Yukatel Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, yarın sarı kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

54. randevu

Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de 54. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 53 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 16 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 114 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verebildi.

İstanbul'daki maçlar

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 26 lig maçının 20'sini kazandı, 4 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 73 gol atıp, kalesinde 19 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 52 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.