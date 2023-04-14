Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin, Motorin, LPG ne kadar oldu? İşte 14 Nisan güncel fiyat listesi

Dolar'ın 19 TL'yi aşması ve OPEC'in petrol fiyatlarını artırmak için üretimi kısma kararı alması akaryakıt fiyatlarının üzerinde etkisini göstermeye başladı. Son olarak motorinin litre fiyatına gelen 67 kuruşluk zam sonrası milyonlarca araç sahibi internette Benzin, Motorin, LPG ne kadar oldu? veya Akaryakıta zam var mı? sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?, Benzin, Motorin, LPG ne kadar oldu? İşte 14 Nisan güncel akaryakıt fiyat listesi...

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Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korurken Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını, fiyatlar da vatandaşın cebini etkilemeye devam ediyor. Doların 19 TL'yi hızla aşması ardından OPEC'in petrol fiyatlarını artırmak için üretimi kısma kararı alması zam haberlerini de peş peşe getirdi.

Son olarak geçtiğimiz hafta benzine gelen 1,12 TL zammın ardından bu hafta motorine de 67 kuruşluk fiyat artışı gelmişti. Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Bugün için şimdilik benzin ve motorine zam ya da indirim haberi ufukta görünmüyor. Güncel Benzin, Motorin, LPG ne kadar oldu? İşte 14 Nisan güncel fiyat listesi...

İstanbul 14 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,42 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,04 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 9.98 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,46 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.30 TL

Ankara 14 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

Ankara benzin litre fiyatı: 22,83 TL

Ankara motorin litre fiyatı: 21,45 TL

Ankara LPG litre fiyatı: 9.91 TL

İzmir 14 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

İzmir benzin litre fiyatı: 22,81 TL

İzmir motorin litre fiyatı: 21.53 TL

İzmir LPG litre fiyatı: 9.97 TL