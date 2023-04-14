Helün Fırat kimdir, hangi patiden istifa etti? Helün Fırat bakın kimin kızı çıktı

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru giderken DEVA Partisi'nden gece yarısı bir istifa haberi geldi. Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum diyerek haberi duyurdu. HDP eski Milletvekili Dengir Mir Fırat’ın kızı Münevver Helün Fırat kimdir, evli mi, eşi kim soruları da merak edildi.

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Sandık başına gitmeye tam 1 ay kaldı, heyecanlı geri sayım başladı. YSK partilerin milletvekili listelerini duyurmasının ardından istifalar da bir bir gelmeye başladı. Son istifa haberi de Deva Partisi'nden geldi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat,Helün Fırat, gece yarısı istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından Helün Fırat merak konusu oldu. HDP eski Milletvekili Dengir Mir Fırat’ın kızı Münevver Helün Fırat kimdir, evli mi, eşi kim soruları da merak edildi.

Twitter hesabından gece yarısı yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye bugün çok önemli bir dönüm noktasının eşiğinde. Bu süreçte demokrasi ve özgürlüklerin hep birlikte savunulması gerektiğine dair inancımı koruyorum. Çok klişe olduğunu bilsem de bu sürece zarar vermemek adına 'gördüğüm lüzum üzerine' kurucusu olduğum ve 3 yıldan uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüm Deva Partisi'nden istifamı kamuoyuna saygıyla duyururum."

Helün Fırat kimdir?



1975 yılında Mersin’de doğdu. Tevfik Sırrı Gür Lisesi’ni bitirdi. 1999 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde İşletme dalında yüksek lisans yaptı.

2000 – 2003 yılları arasında bankacılık sektöründe çalıştıktan sonra Kültür ve Sanat İşletmeciliği alanında çalışmıştır.

İyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilmektedir.