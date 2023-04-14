Prof. Dr. Özgür Demirtaş bombaları! Dolar 24-25 lira olur! 500 ve 1000 liralık banknot basın

Karamanmaraş depreminin ardından uzun süredir sesi soluğu çıkmayan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken dolar yorumu geldi. Demirtaş, "Dolar şuan 19 seviyesinde suni olarak tutulmaya çalışılıyor. Halbuki şu an bırakılsa 24-25’li seviyelere gelecek" dedi.

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Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından dolar kuruyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Doların baskılandığını herkesin bildiğini ifade eden Özgür Demirtaş. doların serbest bırakılması durumunda 24-25 TL olacağını iddia etti. İşte Özgür Demirtaş'ın dolar ve ekonomi paylaşımları...

- Dolar'ın suni olarak baskılandığını ülkede bilmeyen kalmadı. İhracatçı bu suni baskılamadan dolayı rahatsız.

Şu an serbest bırakılsa dolar 24-25 lira olur

- Dolar/TL 1.5 seviyesinden saçma sapan Yanlış ekonomi politikası ile 13-15'lere çıkınca Enflasyon tetiklendi. Çalışan maliyetleri, hammadde maliyetleri fırladı.

- Şimdi ise 19 seviyesinde suni olarak tutulmaya çalışılıyor. Halbuki şu an bırakılsa 24-25'li seviyelere gelecek. Çünkü İhracatçının malını rahat satabileceği yer burası.

Cin şişeden çıktı, ağzını kapatamayın

- Cin bir kere şişeden çıktı. Şişenin ağzını elinizle kapatmayın. Elinizi yırtıp geçecek. Yapmanız gereken şey: MB bağımsızlığı Liyakatli Yöneticilerle Yönetmekti.

- Bunları 183629263936193739 kere yazdım. 10 yıl boyunca yazdım. Dinlemediniz. Sonuç ortada.

- Elinizi şişenin üstüne koyunca şişenin içinde yarattığınız kimyevi reaksiyonu geri çeviremezsiniz…

1000 liralık banknot basmak lazım

- Yeni Banknot çıkarılması lazım. Bakkala bile giderken yanımızda bir avuç dolusu para taşımamız gerekiyor. 500 ve 1000 TL’lik banknotları çıkarın. Olan oldu …