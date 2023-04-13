Fenerbahçe EuroLeague'de play-off'a kaldı!
EuroLeague'de Kızılyıldız'a 91-89 mağlup olan Fenerbahçe Beko, Olympiakos'un Baskonia'yı yenmesiyle adını play-off'a yazdırdıAbone ol
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a deplasmanda normal süresi 79-79 biten maçın uzatma bölümünde 91-89 yenildi.
Sarı-lacivertli ekip, Olympiakos'un Baskonia'yı yenmesiyle adını play-off'a yazdırdı.
Kızılyıldız: 91 - Fenerbahçe Beko: 89
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Carmelo Paternico (İtalya), Jordi Aliaga (İspanya)
Kızılyıldız: Vildoza 17, Lazarevic 2, Campazzo 24, Martin 6, Petrusev 5, Holland, Mitrovic 12, Dobric 22, Ilic, Nedovic, Markovic 3
Fenerbahçe Beko: Calathes 11, Pierre 7, Hayes-Davis 19, Motley 27, Dorsey 12, Jekiri 2, Guduric 11, Biberovic
1. Periyot: 15-21
Devre: 41-39
3. Periyot: 57-57
Normal süre: 79-79