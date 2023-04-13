BIST 5.136
DOLAR 19,33
EURO 21,37
ALTIN 1.268,38
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe EuroLeague'de play-off'a kaldı!

Fenerbahçe EuroLeague'de play-off'a kaldı!

EuroLeague'de Kızılyıldız'a 91-89 mağlup olan Fenerbahçe Beko, Olympiakos'un Baskonia'yı yenmesiyle adını play-off'a yazdırdı

Abone ol

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a deplasmanda normal süresi 79-79 biten maçın uzatma bölümünde 91-89 yenildi.

Sarı-lacivertli ekip, Olympiakos'un Baskonia'yı yenmesiyle adını play-off'a yazdırdı.

Kızılyıldız: 91 - Fenerbahçe Beko: 89

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Carmelo Paternico (İtalya), Jordi Aliaga (İspanya)

Kızılyıldız: Vildoza 17, Lazarevic 2, Campazzo 24, Martin 6, Petrusev 5, Holland, Mitrovic 12, Dobric 22, Ilic, Nedovic, Markovic 3

Fenerbahçe Beko: Calathes 11, Pierre 7, Hayes-Davis 19, Motley 27, Dorsey 12, Jekiri 2, Guduric 11, Biberovic

1. Periyot: 15-21

Devre: 41-39

3. Periyot: 57-57

Normal süre: 79-79

ÖNCEKİ HABERLER
600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu tutuklandı
600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu tutuklandı
Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri başlayacak
Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri başlayacak
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Lionel Messi ve Kylian Mbappe en etkili 100 kişi arasında
Lionel Messi ve Kylian Mbappe en etkili 100 kişi arasında
HDP'li Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
HDP'li Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
Sadullah Ergin'den "Fethullah Gülen'le görüştünüz mü?" sorusuna yanıt
Sadullah Ergin'den "Fethullah Gülen'le görüştünüz mü?" sorusuna yanıt
Binyamin Netanyahu, oğlu Yair’e sosyal medyayı yasakladı
Binyamin Netanyahu, oğlu Yair’e sosyal medyayı yasakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz doğal gazı ve Akkuyu NGS müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz doğal gazı ve Akkuyu NGS müjdesi!
Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebine ret
Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebine ret
Hamza Dağ, Millet İttifakı'nın Kandil'e tepki göstermemesini eleştirdi
Hamza Dağ, Millet İttifakı'nın Kandil'e tepki göstermemesini eleştirdi
Mısır'dan Türkiye'ye 11 yıl sonra ilk resmi ziyaret
Mısır'dan Türkiye'ye 11 yıl sonra ilk resmi ziyaret
Adaylığı krize neden olmuştu: Babacan'dan Sadullah Ergin açıklaması
Adaylığı krize neden olmuştu: Babacan'dan Sadullah Ergin açıklaması