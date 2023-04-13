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Lionel Messi ve Kylian Mbappe en etkili 100 kişi arasında

Lionel Messi ve Kylian Mbappe en etkili 100 kişi arasında

Time dergisi tarafından belirlenen 2023 yılının en etkili 100 kişisi arasında 6 sporcuya yer verildi. Bu sporcular arasında PSG'nin yıldızları Lionel Messi ve Kylian Mbappe de yer aldı.

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ABD merkezli Time dergisinin editörleri ve okurlarının oylarıyla belirlenen "2023 Time 100" listesi açıklandı.

Bilim, sanat, iş, siyaset ve spor dünyasından isimlerin yer aldığı listede, 6 sporcu kendisine yer buldu.

Messi ve Mbappe listede

Arjantin Milli Takımı'yla 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen yıldız futbolcu Lionel Messi, PSG'den takım arkadaşı Fransız yıldız Kylian Mbappe ve tek kadınlar dünya sıralamasında zirvede yer alan Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, dünyanın etkili 100 kişisi arasına girdi.

3 ABD'li sporcu 100 kişi arasında

Listede yer alan diğer üç sporcu ise ABD vatandaşları arasından seçildi.

Alp Disiplini Kayak Dünya Kupası'nda en fazla yarış kazanan sporcu rekorunun sahibi üç olimpiyat madalyalı Mikaela Shiffrin, Rusya ile yapılan tutuklu takası sonrası serbest bırakılan Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Phoenix Mercury oyuncusu Brittney Griner ve kariyerinde iki Super Bowl şampiyonluğu yaşayan Amerikan futbolu oyuncusu Patrick Mahomes, listeye dahil olan diğer isimler oldu.

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