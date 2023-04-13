FOX TV'nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu ilk bölümüyle 11 Nisan salı akşamı izleyici karşısına çıktı. Gerek konusu gerekse güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komseri Şevket Çoruh'u yeniden ekranlara döndüren dizi hakkında arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. En çok merak edilen soruların başında ise Tetikçinin Oğlu dizisinin konusu ne ve oyuncuları kimler? oldu. İşte Tetikçinin Oğlu konusu ve oyuncuları ile ilgili derlediğimiz bilgiler...

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Başrollerinde Şevket Çoruh, Timuçin Esen, Genco Özak, Bahar Şahin, Sibel Kayahan gibi ünlü oyuncuları bulunduran FOX TV'nin yeni projesi Tetikçinin Oğlu dizisi ilk bölümü ile beğeni toplarken konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki Tetikçinin Oğlu dizisinin konusu ne? Tetikçinin Oğlu dizisi oyuncuları kimler? Tetikçinin Oğlu 2.bölümü ne zaman, saat kaçta? İşte Tetikçinin Oğlu dizisi ile ilgili derlediğimiz bilgiler...

Tetikçinin oğlu dizisinin konusu ne?

İskender ve Korkmaz, kırk yıldır aralarındaki dostluğu koruyan iki yakın arkadaştır. Korkmaz, İskender'in yanında her zaman elini taşın altına koymaktan çekinmez ve zamanla onun en güvendiği kişi haline gelir. İskender, Korkmaz sayesinde işlerini büyütmüş, sektöründe söz sahibi biri haline gelmiştir. Ancak İskender'in gözdesi ve gelecekte tüm işlerini devralacak olan oğlu Yiğit, babasının gözüne girmek için bir plan yapar fakat işler planlandığı gibi gitmez. Bir gün, hayatını günübirlik işlerle kazanan Metin, yanlış yerde yanlış zamanında bulunur ve yaşanan olayların sonucunda Yiğit hayatını kaybederken, Metin büyük bir belanın içine düşer.

Oğlunun ölümü karşısında kontrolü kaybeden İskender, Korkmaz'dan Yiğit'in katilini bulmasını ister. Korkmaz bir süre iz sürer ve sonunda hedefe ulaşmak üzereyken büyük bir gerçekle yüzleşir. Artık Korkmaz, Metin ve İskender için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Herkesin hayatı birbirine karışırken, dostluklar test edilir ve gerçekler gün yüzüne çıkar. İskender ve Korkmaz arasındaki güçlü dostluğun bile sarsıldığı bu olayların sonucunda, herkes hayatının geri kalanını farklı bir şekilde yaşayacaktır.

Tetikçinin Oğlu dizisi oyuncuları kimler?

Timuçin Esen: Korkmaz

Şevket Çoruh: İskender Karayurt

Genco Özak: Metin Şengül

Sezin Akbaşoğulları: Huri Malik Karayurt

Serhat Kılıç: Esat Uncular

Bahar Şahin: Sibel Kayahan

Baran Can Eraslan: Yunus Geçkin

Tetikçinin oğlu dizisi uyarlama mı? Tetikçinin oğlu 2. yeni bölümü ne zaman?

FOX TV’nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu herhangi bir yapımdan uyarlama değildir. Dizi orijinal hikayesiyle izleyici karşısına çıkıyor. Tetikçinin Oğlu 2. bölümüyle 18 Nisan 2023 Salı akşamı saat 20.00’de FOX TV’de.