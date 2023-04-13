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TIME dergisinin 'En Etkili 100 Kişi' listesinde 3 Türk yer aldı

TIME dergisinin 'En Etkili 100 Kişi' listesinde 3 Türk yer aldı

ABD'nin önde gelen yayınlarından TIME dergisi, 2023 yılının en etkili 100 kişisi arasında AHBAP kurucusu Haluk Levent ile BioNTech şirketinin sahipleri Dr. Özlem Türeci ve Dr. Uğur Şahin'e yer verdi.

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TIME dergisinin dünya çapında en etkili isimleri seçtiği ve bu yıl 20'incisini yayımladığı TIME 100 listesi açıklandı.

Listeye alınan isimler, “İkonlar, Titanlar, Sanatçılar, Liderler ve Yenilikçiler” başlıkları altında listelendi.

Haluk Levent'e listenin "ikonlar" başlığında yer verildi ve tanıtım metnini yazar Elif Şafak kaleme aldı.  6 Şubat'ta 11 ilde yıkıma ve on binlerce can kaybına sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkat çeken Şafak, "Eğer 'ses yok' ifadesi umutsuzluğun sembolüyse, Haluk Levent de umudun sembolüdür" yazdı.

Elif Şafak depremden sonra müdahalede Türk devletinin yetersiz kaldığını belirtirken, Levent'in kurduğu AHBAP'ın kısa süre içinde sahaya indiğini belirtti.

Şafak, "Levent sadece bir topluma umut vermiyor, aynı zamanda tek bir kişinin yıkıma sebep olan felakette oynayabileceği rolü gösteriyor" ifadelerini kullandı. 

Türeci ve Şahin için tanıtım metnini de TIME dergisinin eski yazıişleri müdürü Walter Isaacson kaleme aldı. 

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