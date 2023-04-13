BIST 5.152
DOLAR 19,33
EURO 21,41
ALTIN 1.268,62
HABER /  POLİTİKA

Bakan Mustafa Varank: Kılıçdaroğlu saati 12 bin dolar olan uçağa bindi ve gitti

Bakan Mustafa Varank: Kılıçdaroğlu saati 12 bin dolar olan uçağa bindi ve gitti

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satarak yangın söndürme uçakları alacağını söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası Bakan Mustafa Varank bazı paylaşımlarda bulundu.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter’dan bir uçağın fotoğrafını paylaşarak "'Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır' diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!" diye yazdı. 
 
Varank, daha sonra bu paylaşımı alıntılayarak, "'Benim vergilerimle’ diyerek cümleye başlayıp, tutarsızlığın daniskasını yapan müzmin muhaliflere" ifadesiyle başlayan bir paylaşım daha yaptı ve şunları yazdı:

"Vergilerimle ben ödüyorum"

"Kılıçdaroğlu’nun aldığı 74 bin liralık milletvekili maaşını, 49 bin liralık emekli maaşını, partisine yapılan 1 milyar 44 milyon liralık hazine yardımını da vergilerimle ben ödüyorum. Ne olacak şimdi?"

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu Çanakkale'deki konuşmasında, "İklim değişikliği var. Yaz aylarında Akdeniz havzasında ciddi yangınlar çıkabilir. Bunun için yangınları söndürecek uçaklara ihtiyacımız var. Size sözüm söz 16 cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım, yangın söndürme uçakları alacağım" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gurbetçiler için köye kurdukları kameralar cinayeti aydınlattı
Gurbetçiler için köye kurdukları kameralar cinayeti aydınlattı
Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi 76. Cannes Film Festivali'nde yarışacak
Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi 76. Cannes Film Festivali'nde yarışacak
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Yeşil pasaportta EYT'liler için yeni düzenleme
Yeşil pasaportta EYT'liler için yeni düzenleme
James Webb Uzay Teleskobu görüntüledi. İşte süpernovanın içindeki "yeşil canavar"
James Webb Uzay Teleskobu görüntüledi. İşte süpernovanın içindeki "yeşil canavar"
Millet Partisi 'Millet İttifakı' ismi için başvurdu Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı
Millet Partisi 'Millet İttifakı' ismi için başvurdu Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı
Bursa Şehir Hastanesi yolu ne zaman açılacak?
Bursa Şehir Hastanesi yolu ne zaman açılacak?
Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'nden Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'e kötü haber
Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'nden Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'e kötü haber
Aydın'da şüpheli valiz alarmı! Tam patlatılmak üzereyken...
Aydın'da şüpheli valiz alarmı! Tam patlatılmak üzereyken...
Manavgat, 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne hazırlanıyor
Manavgat, 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne hazırlanıyor
Bolu'da Nisan ayında kar sürprizi
Bolu'da Nisan ayında kar sürprizi
Tinerle soba yakmaya çalıştı sonu feci oldu!
Tinerle soba yakmaya çalıştı sonu feci oldu!