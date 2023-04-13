Bakan Mustafa Varank: Kılıçdaroğlu saati 12 bin dolar olan uçağa bindi ve gitti

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satarak yangın söndürme uçakları alacağını söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası Bakan Mustafa Varank bazı paylaşımlarda bulundu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter’dan bir uçağın fotoğrafını paylaşarak "'Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır' diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!" diye yazdı.



Varank, daha sonra bu paylaşımı alıntılayarak, "'Benim vergilerimle’ diyerek cümleye başlayıp, tutarsızlığın daniskasını yapan müzmin muhaliflere" ifadesiyle başlayan bir paylaşım daha yaptı ve şunları yazdı:

"Vergilerimle ben ödüyorum"

"Kılıçdaroğlu’nun aldığı 74 bin liralık milletvekili maaşını, 49 bin liralık emekli maaşını, partisine yapılan 1 milyar 44 milyon liralık hazine yardımını da vergilerimle ben ödüyorum. Ne olacak şimdi?"

Kılıçdaroğlu ne demişti?