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Tinerle soba yakmaya çalıştı sonu feci oldu!

Tinerle soba yakmaya çalıştı sonu feci oldu!

 ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde sobayı tinerle yakmaya çalışırken çıkan yangında ağır yaralanan Mesut Bay  8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Antalya'da 3 katlı binanın zemin katında kiracı olarak oturan Mesut Bay, sobayı tinerle yakmaya çalışırken yangın çıktı. Evin oturma odası tamamen yanarken, Mesut Bay yanarak ağır yaralandı.

Vücudunun tamamına yakını yanan Mesut Bay, ambulansla kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş ve bu hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Mesut Bay’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 günün sonunda yaşam mücadelesini kaybettiği bildirildi.

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