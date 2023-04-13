Evde çıkan yangında yanarak ölen kadınla ilgili şaşırtan detay! Meğer 2 yıl önce

Antalya’da çıkan yangında cesedi tanınmaz halde bulunan ve kimliği 25 gün sonra DNA örneğiyle tespit edilen 2 çocuk annesi 41 yaşındaki kadının, yangından 2 yıl önce aynı tarihlerde geçirdiği kazada ölümden kıl payı kurtulduğu ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz 19 Mart tarihinde gece yarısı Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki bir apartmanın bodrum katında meydana gelen yangında, eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Meltem Bereket, feci şekilde hayatını kaybetti.Tanınmaz hale gelen ceset, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Bölgede yapılan çalışmanın ardından polis, kadının Finike’de yaşayan yakınlarına ulaştı. Alınan DNA örneğinin ardından cesedin 25 gün önce ölen Meltem Bereket’e ait olduğu belirlendi. Ağabeyi ve yakınları tarafından morgdan alınan kadının cenazesi Finike Turunçova Mahallesi’nde toprağa verildi.

Ölümden kıl payı kurtuluşu araç kamerasına yansımıştı

Öte yandan Meltem Bereket’in, 26 Mart 2021 tarihinde de trafikte motosikletiyle seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirip ölümden son anda kurtulduğu ortaya çıktı. Bereket’in trafiğin yoğun olduğu bulvar üzerinde nöbet sonrası kontrolünü kaybetmesi ve demir bariyerlere çarptıktan sonra yere düşüp arkadan gelen cipin altında kalmaktan son anda kurtulması araç kamerasına yansımıştı.

Kaza anını anlatmıştı: "Görüntüleri izleyince ben bile korktum"

Kaza sonrası yaşadığı anları İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlatan Bereket, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biraz gittiğimi hatırlıyorum. Düşünce içerisindeydim, kötü düşünceler nöbet geçirmeme sebep oldu. Bu üçüncü nöbetim oldu. En son motosikleti sürerken hatırlıyorum ama gerisi yok bende. Ne çarpma anı ne de düşme anı. Hatırladığım tek şey, gözümü açtığımda polislerin başımda olmasıydı. Gerçekten ‘Allah korumuş’ dedim. Bariyerlere çarpmışım, yere savrulmuşum. Bir cip benim arkamdan geliyormuş, son anda kurtulmuşum. Kötü bir kaza olmuş. Motosiklet sürmeyeceğim artık. Yaşamamdan daha önemli değil. Motosiklet de kazadan sonra binilmeyecek halde."