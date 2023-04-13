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Erken rezervasyona ilgi büyük. Otelciler sezondan umutlu

Erken rezervasyona ilgi büyük. Otelciler sezondan umutlu

Dünyanın en iyi tatil bölgelerinden biri olarak gösterilen Akdeniz ve Ege'de otellerin bir çoğu sezonu 1 Haziran itibarıyla açmaya hazırlanırken, erken rezervasyona olan ilgi işletmecileri yeni sezon için umutlandırdı.

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Bu yıl Türkiye'ye gelecek olan yabancı turist sayısında büyük bir artış bekleniyor. Akdeniz ve Ege bölgesindeki otellerde de hummalı bir yenileme çalışması yapıldı. Yaz sezonuna hazırlanan bölgenin 5 yıldızlı otelleri şu anki doluluk oranından memnuniyetlerini dile getiriyor.

Ege'de yer alan Lucas Didim Resort Otel de kendisini yenileyen ve yeni yüzüyle bu yıl misafirlerine farklı deneyim yaşatmayı hedefleyen otellerden biri.

Bölgede uzun yıllardır faaliyet gösteren otel, yenileme çalışmalarıyla yeni kimliğine bürünürken, bu yıl 1 Haziran itibarıyla sezonu açarak, konuklarına hizmet vermeye başlayacak. Otel Genel Müdürü Ertan Kırelli, 2023 sezonundan umutlu olduklarını belirterek, "Şu ana kadar yapılan rezervasyonlara baktığımızda doluluk oranlarımız gayet memnuniyet verici. Zaten ülkemize gelen yabancı turist sayısında her geçen yıl bir yükseliş var. Bu yükselişin gün geçtikçe devam edeceğine ve ülkemizin turizm alanından en üst seviyelerde yer almaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.

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