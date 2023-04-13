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Murat Ongun'dan Üsküdar sahilinde kaçak yapı yıkımına engel olundu paylaşımı

Murat Ongun'dan Üsküdar sahilinde kaçak yapı yıkımına engel olundu paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapıların yıkılmasına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Üsküdar Belediyesi engel oldu. Yaşanılanları İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Twitter hesabından paylaştı.

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İstanbul Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapıların yıkımı mahkeme kararına rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Üsküdar Kaymakamlığı'nca engellendi.

İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Twitter hesabından "Üsküdar Sahil'deki Mimar Sinan eseri Tarihi Kuşkonmaz Camii'nin yanındaki kaçak kafeler mahkeme kararına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığınca ısrarla korunuyor. İBB'nin yıkım ekiplerine günlerdir hukuksuz şekilde engel olunuyor" mesajını paylaştı.

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