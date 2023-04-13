Başakşehir'de şaşkına çeviren görüntü! Boş arazide stoklanmış araçlar bulundu jelatini üzerinde...

Başakşehir’de bulunan bir lise önündeki araziye dizilen onlarca sıfır ve plakasız otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Otomobillerle alakalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yapıyor.

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Başakşehir’de bulunan boş araziye geçtiğimiz günlerde gece vakitlerinde getirildiği iddia edilen onlarca aynı marka sıfır otomobil görenleri şaşkına çevirdi.

Arazi üzerinde yan yana dizilen plakasız ve üzerindeki jelatin kaplamaların durduğu otomobilli otomobili gören vatandaşlar polis ve belediye ekiplerine haber verdi.

Stoklandı iddiası

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda henüz kimin veya ne amaçlı o araziye bırakıldığı tespit edilemeyen araçlar havadan görüntülendi.

Öte yandan, mahallede yaşayan vatandaşlar ise araçların stok amacıyla bu noktaya getirildiğini iddia etti.