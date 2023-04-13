Meral Güven kimdir Cumhurbaşkanı adayı ölecek kehaneti şarlatanlık mı?

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçime kilitlenmişken Astrolog Meral Güven'in kehaneti kafaları karıştırdı. Seçime 5 gün kala bir cumhurbaşkanı adayı ölecek diyen Meral Güven'in bu açıklaması bazıları tarafından şarlatanlık olarak görünse de kehaneti ciddiye alanlar da oldu. Peki kimdir Meral Güven?

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Seçime sadece 1 ay kala Astrolog Meral Güven'in ortaya attığı bir iddia kafaları karıştırdı. Seçime 5 gün kala bir cumhurbaşkanı adayı ölecek diyen Meral Güven bu kehaneti ile bir anda gündem oldu. Bazıları bu açıklamaları ciddiye bile almazken bazıları ise meral Güven'in kim olduğunu araştırmaya başladı. 39 yaşında olan Meral Güven aslen Kayserili. 7 yaşından sonra farklı varlıkları gördüm, onlarla konuşmaya başladım diyen Meral Güven profesyonel olarak inisiyatörlük yani "öğretme, doğru yolu gösterme ya da erginleştirme" yapıyor.

Meral Güven Astrolog Meral Güven, "Cumhurbaşkanı adaylarından biri seçime 5 gün kala vefat edecek ve seçimin kaderi değişecek' dedi. 2023 Cumhurbaşkanı adayları ise Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan.

Meral Güven kimdir?

Astrolog Meral Güven 5 Nisan 1984 yılında Kayseri'de doğmuştur. 12 yaşından beri bakı yapabilme yeteneğine sahip olduğunu açıklayan Meral Güven, yedi yaşından itibaren farklı varlıkları görebildiğini iddia ediyor. 18 yıldır profesyonel olarak inisiyatörlük yaptığını açıklayan Meral Güven; insanlara yol göstermeye, bilinç altındaki özbenliklerinin dışarı çıkması için mücadele ettiğini ifade etti.

Meral Güven tarafından yapılan açıklamalarda; 'Gelecek ve gaiple ilgili bir şeyler bildiğimi iddia etmiyorum; mutlak kaybı Allah’tan başka hiç kimsenin bilmeyeceğine inanıyorum. Yaratıcının vermiş olduğu yetenekleri daha iyi şartlarda insanlarla paylaşmaya çalışıyorum.' dedi.