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23 Nisan pano örnekleri okul süslemesi nasıl yapılır? Farklı pano örnekleri

23 Nisan pano örnekleri okul süslemesi nasıl yapılır? Farklı pano örnekleri

23 Nisan şiirleri bu önemli güne az bir zaman kala öğrencilerin gündeminde. Bu sene Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan pazar gününe denk gelecek. Öğrenciler bu sene bayram coşkusunu okullarında, çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Peki okullarda 23 Nisan pano süslemesi nasıl yapılır, 23 Nisan okul panosu süsleme örnekleri

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23 Nisan'a sayılı günler kala öğrenciler en güzel ve en yeni 23 Nisan şiirlerini araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl 23 Nisan’da kutlanıyor 2023 yılında 23 Nisan pazar gününe denk geliyor. Bu önemli güne bir zaman kala okullarda öğretmenler günün anlam ve önemine uygun ödevler veriyorlar. Bu yıl da öğrenciler 23 Nisan şiirlerine yoğun ilgi gösteriyorlar.  Peki okullarda 23 Nisan pano süslemesi nasıl yapılır, 23 Nisan okul panosu süsleme örnekleri 

İşte 23 Nisan şiirleri

23 NİSAN
Sevinçliyiz hepimiz,
Taştı bugün neşemiz.
Eğleniriz, güleriz,
Geldi 23 Nisan.
Süsleriz biz her yanı,
Geldi çocuk bayramı.
Atatürk'ün armağanı,
Yaşa 23 Nisan.
HAKKI ERCAN

23 NİSAN 
Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.
Adnan ARDAĞI

23 NİSAN 
Sana armağan etti,
Ata bu güzel günü,
23 Nisan bugün,
Çocuk Bayramı günü.
Sevin, oyna, gez, dolaş,
Senin bayramın bugün.
Bayrağı sev arkadaş.
Dalgalandıkça öğün.
R.Gökalp ARKIN

23 NİSAN GÜNÜ
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti
İ. Hakkı SUNAT

23 NİSAN 
Vatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi:
Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.
Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için
Günlerce,haftalarca çalıştı için için.

İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.
Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.
Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün.
Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.

Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın.
Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.
Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.
Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.
Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir.
(Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)

Ey gün yüzlü çocuklar!
( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.")
Hayatta durak yoktur;daima ileri!
Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşın.

Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.
(Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.)
Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız.
Şen olsun,kutlu olsun bayramınız.
Uluğ TURANLIOĞLU

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