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Afganların işlettiği gizemli bakkalla ilgili şok gerçek! Camda zeytin, pirinç var ama...

Afganların işlettiği gizemli bakkalla ilgili şok gerçek! Camda zeytin, pirinç var ama...

İSTANBUL Başakşehir'deki bir bakkalın ardındaki gerçek yapılan operasyonla ortaya çıkartıldı. Dükkana camdaki zeytin ve pirinç görselleriyle bakkal görünümü verildiği ancak dükkanın aslında kaçak uluslararası para transfer merkezi ve yasa dışı oturum izni ve vize alan bir yer olduğu tespit edildi.

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İstanbul Başakşehir'de Afganların işlettiği bakkal görünümlü dükkandan çıkanlar herkesi şoke etti. Polis, o gizemli bakkala operasyon düzenledi ve baskınla akılalmaz bir tezgah ortaya çıkartıldı.

Tabelanın paravan olduğu anlaşılırken dükkanın kaçak uluslararası para transfer merkezi ve yasa dışı yollarla oturum izni alan bir yer olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan vatandaşlara "Siz burayı ne olarak biliyordunuz?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar ise "Bakkal olarak biliyoruz burayı, Afgan malları falan satıyorlar yani, gıda üzerine" yanıtını verdi. Ancak gerçeğin çok başka olduğu ortaya çıktı.

Kaçak para transfer merkezi olduğu ortaya çıktı

Camda zeytin, pirinç ilanları varken tezgahta ise bambaşka şeyler vardı. Gizemli bakkalı basan polis kaçak uluslararası para transfer merkezi ve yasa dışı yollarla oturum izni alan ofisle karşılaştı.

Vatandaşlar ise "Biz de daha dün öğrendik bunların kaçakçılık yaptığını. Çok şaşırdık yani, burada böyle bir şeyin olması..." yorumlarını yaptı.

Başakşehir'de yabancı uyrukluların işlettiği görünürde bakkal olan dükkanın içinde birkaç ürün de olsa da orası aslında bir havale ofisi yani kaçak para transfer merkezi. Çevredeki vatandaşlar ise o dükkana dair bildiklerini "Ürün satıyor yani Afganistan'dan pirinç getirip satıyor, şekerleme satıyor" sözleriyle anlattı.

Sistem şöyle işliyor

Habere göre iki Afgan dükkanı paravan olarak açmıştı. Asıl işleri şekerleme, çay, peynir satmak değil, yasa dışı yollarla yurt dışına para yollamaktı. Parayı göndermek isteyen kişi bakkal görünümlü bu merkeze geliyor, parayı verdikten sonra karşılığında bir şifre alıyor, o şifreyi de parayı gönderdiği ülkedeki kişiyle paylaşıyor ve sistem bu şekilde işliyor.

Yasa dışı yollarla oturum izni ve vize

Vatandaşlar "İçeriye kim giriyor kim çıkıyor biz görmedik yani" derken ekipler ofiste yasal olmayan yollarla göçmenlere oturum izni ve vize alındığını da saptadı.

85 bin TL ele geçirildi, Afganlar serbest

Bir süre izlenen bakkala operasyon yapıldı. Yapılan aramada içeride para sayma makinesi, para trafiğini gösteren bir ajanda, 85 bin TL, 1300 euro ve bunun yanında bazı evraklar ele geçirildi. Gözaltındaki 2 Afgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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