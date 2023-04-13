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Tarihi Maraş Çarşısı'nda hareketlilik başladı

Tarihi Maraş Çarşısı'nda hareketlilik başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde kısmen hasar gören Tarihi Maraş Çarşısı'nda hareketlilik başladı.

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Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirdiği 9 girişli çarşıda 495 dükkandan büyük bölümü, "asrın felaketi" olarak anılan depremleri hasarsız atlattı.

Geleneksel el sanatları atölyeleri ile yok olmaya yüz tutmuş kalaycılık, semercilik gibi mesleklerden ustaları da barındıran Kahramanmaraş ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri konumundaki tarihi çarşıda depremlerin ardından yaşanan elektrik kesintisi giderildi.

Esnaf kepenk açtı, atölyelerde imalat başladı

Depremi hafif hasarla atlatan bazı dükkanlar da tadilatların ardından açıldı.

Hayatın normale dönmeye başladığı kentteki tarihi çarşıda da hareketlilik gözleniyor.

"Çarşının yüzde 90'ı açıldı"

Kahramanmaraş Bakırcılar, Alüminyum Ürün İmalatçıları ve Dökümcüleri Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Selamet Atlı, AA muhabirine, Tarihi Maraş Çarşısı'nda hayatın büyük oranda normale döndüğünü söyledi.

Depremlerde 3 esnaf ile imalatta çalışan 4 ustanın hayatını kaybettiğini anlatan Atlı, vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını vurgulayan Atlı, dükkanların açılmasıyla kentte ekonomik hareketliliğin de arttığını vurguladı.

Depremde ağır hasar gören dükkanlar haricindeki iş yerlerinin yeniden kepenk açtığını belirten Atlı, "Çarşıda elektrik sorunu vardı. Allah razı olsun yetkililerden; elektrikler açıldı. Kısmi olarak demeyelim, çarşının yüzde 90'ı açıldı." dedi.

Çarşıdaki bakırcılar bölümünde bulunan 70 dükkandan 10'unun hafif, 10'unun da ağır hasarlı olduğunu kaydeden Atlı, "Diğerlerinde hamdolsun çok bir şey yok. İnşallah çok çalışarak eski günlerimize kavuşacağız." diye konuştu.

"İşlerimiz güzel gidiyor, daha da iyi olacağız"

Kuyumcu Zeki Önder ise çarşıda hareketli günlerin yaşanmaya başladığını ifade etti.

Tadilat ve onarım çalışmalarının yapıldığını dile getiren Önder, "Yavaş yavaş normalleşemeye başladık. Şükürler olsun. Allah bir daha böyle felaketi yaşatmasın. Çarşımız hafif hafif normalleşmeye, hareketlenmeye başladı. Hamdolsun daha da iyi olacağız inşallah. Devletimiz ve milletimiz sağ olsun." dedi.

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