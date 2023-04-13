Seferihisar'da enginar hasadı başladı

Türkiye üretimin yüzde 35’inin karşılandığı İZMİR'de enginar hasadı başladı. SEFERİHİSAR'da üreticilerin halka ile beraber tarladan topladığı karaciğer dostu enginar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

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Seferihisar’ın tarımsal üretimdeki endemik türlerinden biri olan enginar Ulamış, Düzce, Turgut, Ürkmez ile Sığacık mahallelerinin de en önemli geçim kaynaklarından biri. Bölgede bayrampaşa ve sakız enginarı olmak üzere iki tür enginar yetişiyor.

Seferihisar üretici pazarlarının bugünlerde yıldızı olan enginar; sebze, sirke, çay ve turşu olarak da tüketicilere şifa dağıtıyor.

Enginar tam bir şifa deposu

Organik pazarların gözdesi haline gelen enginar tam anlamıyla bir sağlık deposu. Karaciğerin dostu, demir bakımından zengin yönüyle kansızlıkta da hekimler tarafından tavsiye edilen enginar, antioksidan özelliğinden dolayı toksik maddelerin vücuttan atılmasını sağlıyor. İçerdiği potasyum minerali ise vücuttaki potasyum-sodyum dengesini düzenleyerek tansiyonun dengede tutuyor, trigliserid oranını düşürüyor.