Diyarbakır merkezli 10 ilde PKK-KCK operasyon: 16 gözaltı

Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen PKK-KCK operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; 11 Nisan tarihinde Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Şırnak, Batman, Mardin, Muş, Ağrı ve Şanlıurfa illeri olmak üzere toplam 10 ilde eş zamanlı olarak operasyon icra edildi.

Operasyonda, “PKK-KCK terör örgütüne üye olmak” suçunu işledikleri tespit edilen, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Şüpheliler hakkında 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde soruşturma başlatıldığı belirtildi.