CHP'nin Kürt raporunda ne vardı? Açıklanırsa 'CHP seçimlerde çakılır Türklerin oyunu alamayız' deniliyor

CHP’de Sezgin Tanrıkulu’nun koordine ettiği bir heyet tarafından bir Kürt raporu hazırlandığı ortaya çıktı. Yazar Abdulkadir Selvi, raporun HDP’yi de aşan öneriler getirdiğinin CHP kulislerinde konuşulduğunu yazdı.

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CHP’li Sezgin Tanrıkulu, PKK ile yeni bir çözüm sürecinin kaçınılmaz olduğu, Meclis odaklı bir yöntemle diyalog içinde PKK’ya silah bıraktıracakları yönündeki açıklamaları ile gündemde.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, herkesin konuştuğu Tanrıkulu'nun başında olduğu uzun yıllardır kamuoyuna açıklanmamış raporu, "CHP’nin gizlenen Kürt raporunda ne var acaba?" başlıklı yazısında duyurdu.

Selvi, CHP ile HDP arasında köprü olan kilit isimlerden olan Tanrıkulu'nun Kılıçdaroğlu'na HDP desteğinde büyük payı olduğunu yazdı.

CHP’de Sezgin Tanrıkulu’nun koordine ettiği bir heyet tarafından bir Kürt raporu hazırlandığına değinen Selvi, Tanrıkulu'nun öncülük ettiği raporla ilgili bazı çarpıcı ayrıntıları ve Tanrıkulu'nun geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamaları yazısında aktardı:

Sezgin Tanrıkulu ne demişti?

Raporun hazırlanmasına bugün HDP’nin Danışma Kurulu’nda yer alan isimler de katkı yapmış.

Aslında bu bir sır değil. Sezgin Tanrıkulu ile konuşup 3 Ağustos 2022 tarihinde Hürriyet’te yazmıştım. Tanrıkulu, “Bir Kürt raporu üzerinde çalışılıyor. Raporlar toplandıktan sonra ortak bir rapor haline dönüştürülecek. 2015 raporunda CHP’yi aşan önemli tespitler vardı. 22 soru - 22 cevap olarak yayınlamıştık. CHP ile Kürt seçmen arasındaki ilişkiyi canlı tutabilmek adına 2015 raporunu güncelleyip sürekli çalışılan bir rapor haline getireceğiz” demişti.

"Türklerin oyunu alamayız"

Yeni olan ise, CHP kulislerinde konuşulduğuna göre rapor HDP’yi de aşan öneriler getiriyormuş. CHP’ye yakın bazı akademisyen ve gazetecilerin raporun içeriği hakkında bilgisi olmuş. Bu rapor açıklandığında CHP seçimlerde çakılır, Kılıçdaroğlu, Türk seçmenden, özellikle de milliyetçi ve ulusalcı kesimden oy alamaz diye açıklanması yasaklanmış.

Raporda ne öneriliyor

Kandil üst üste Kılıçdaroğlu için destek açıklaması yapıp, Sırrı Sakık Kılıçdaroğlu’na, “Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir” diye çağrı yapınca, CHP’nin açıklanmayan Kürt raporu ilgimi çekti.

Raporda CHP’nin, aman Türk seçmenlerin haberi olmasın diye gizleme gereği duyacağı kadar ne var acaba?

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı