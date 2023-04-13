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Tavuk eti üretimi yıllık yüzde 2,1 azaldı

Tavuk eti üretimi yıllık yüzde 2,1 azaldı

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 2,1 azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, tavuk eti üretimi 176 bin 236 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,61 milyar adet olarak gerçekleşti. Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 2,1, hindi eti üretimi yüzde 3,3 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 5,7 azaldı.

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,5 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 3, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,9 ve hindi eti üretimi yüzde 10,3 azaldı.

Bir önceki ay 1 milyar 727 milyon 344 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Şubat ayında yüzde 6,6 azalarak 1 milyar 613 milyon 722 bin adet oldu. Deprem felaketinden etkilenen bölgelerden sağlıklı veri/bilgi elde edilememesi nedeniyle, istatistik üretim süreçlerinde geçici uygulamalar yapıldı.

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