Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl en yakınındaydı Hacı Yakışıklı yeni öğrendi yazısında paylaştı

Yazar Hacı Yakışıklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıllık Alevi fizyoterapisti Ankara'dan milletvekili adayı olmasını yazdı. Uzun yıllardır onu tanıdığını Alevi olduğunu yeni öğrendiğini belirten Yakışıklı, "Maalesef HDP ile oturup kalkanlar "bölücülüğe" öyle alışmışlar ki sürekli bir "kutuplaştık" yalanı uyduruyorlar." dedi.

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AK Parti milletvekili aday listelerinde kendisine yer bulan isimlerden birisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığını emanet ettiği fizyoterapisti Ahmet Çotuk oldu.

Çotuk'un bilinmeyen yönünü tv100 yazarı Hacı Yakışıklı, "Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 yıllık Alevi fizyoterapisti!" başlıklı yazısında aktardı.

Yakışıklı, 2017'den bu yana tanıdığı çok sayıda yere beraber gittiği Çotuk'un geçtiğimiz günlerde kendisine attığı mesajı onun onayıyla paylaştı:

"Hacı kardeşim selam... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fizyoterapisti, 16 yıl sağlığını emanet ettiği Ahmet Çotuk Alevidir. Şimdi de milletvekili adayı, Ankara 3.bölgeden."

"Artık mazlumların da sesi çıkıyor"

"Erdoğan'ın bir gün bile insanları "şucu bucu" diye ayırdığını gördünüz mü?" diye soran Yakışıklı, yok cevabını verdikten sonra yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ben sevgili Ahmet Çotuk Abimin Alevî olduğunu yeni öğrendim. Ne değişti? Hiç! Ahmet Abi candır, iyi insandır, kendisine olan muhabbetim ne arttı ne eksildi; aynen muhabbetimi muhafaza ediyorum.

Ama şunu gördüm ki maalesef HDP ile oturup kalkanlar "bölücülüğe" öyle alışmışlar ki sürekli bir "kutuplaştık" yalanı uyduruyorlar.

Kutuplaşmadık! Artık mazlumların da sesi çıkıyor. Artık gecekondularda oturan çocuklar ezilmiyor, onlar da haklarını bilip seslerini yükseltiyorlar!

"Kutuplaştık" diye ağlayanlar eskisi gibi "tek konuşan kendileri olsun” istiyorlar!

Hacı Yakışıklı'nın yazısının tamamı