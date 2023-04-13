Piyasalarda son durum! 13 Nisan 2023 Dolar-Euro kuru ne kadar?

13 Nisan 2023 Salı günü dolar ve euro fiyatları merak ediliyor.Yatırımcılar dolar-euro güncel alış - satış fiyatlarını sorguluyor. Peki bugün Dolar ne kadar? Euro kaç TL?

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Altın da olduğu gibi dolar, Euro yatırımcısı da halinden memnun..Haftanın dördüncü işlem gününde yükseliş sürüyor. Dolar 13 Nisan 2023 sabahında 19,30 lira bandının üzerinde işlem görüyor.

Dolar- Euro ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 19,32 liradan alınan dolar 19,3220 liradan, 21,2240 liradan alınan euro ise 21,2260 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 19,31 liradan, euro ise 21,24 liradan satılmıştı.

Seçimden sonra artış var!

Morgan Stanley, seçimin ardından hangi ittifak kazanırsa kazansın dolar kurunda ilk etapta yukarı yönlü hareketler bekliyor. Morgan Stanley gibi İngiliz HSCB bankası da seçimden sonra doların ilk etapta 20 TL, yıl sonuna doğru ise 23 ve 24 TL’yi bulacağını söylüyor.