BIST 5.179
DOLAR 19,33
EURO 21,34
ALTIN 1.260,49
HABER /  EKONOMİ

Piyasalarda son durum! 13 Nisan 2023 Dolar-Euro kuru ne kadar?

Piyasalarda son durum! 13 Nisan 2023 Dolar-Euro kuru ne kadar?

13 Nisan 2023 Salı günü dolar ve euro fiyatları merak ediliyor.Yatırımcılar dolar-euro güncel alış - satış fiyatlarını sorguluyor. Peki bugün Dolar ne kadar? Euro kaç TL?

Abone ol

Altın da olduğu gibi dolar, Euro yatırımcısı da halinden memnun..Haftanın dördüncü işlem gününde yükseliş sürüyor. Dolar 13 Nisan 2023 sabahında 19,30 lira bandının üzerinde işlem görüyor.

Dolar- Euro ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 19,32 liradan alınan dolar 19,3220 liradan, 21,2240 liradan alınan euro ise 21,2260 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 19,31 liradan, euro ise 21,24 liradan satılmıştı.

Seçimden sonra artış var!

 Morgan Stanley, seçimin ardından hangi ittifak kazanırsa kazansın dolar kurunda ilk etapta yukarı yönlü hareketler bekliyor. Morgan Stanley gibi İngiliz HSCB bankası da seçimden sonra doların ilk etapta 20 TL, yıl sonuna doğru ise 23 ve 24 TL’yi bulacağını söylüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BEKÇİ ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI
2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BEKÇİ ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Erkan Baş kimdir, aslen nereli? Erkan Baş kimin oğlu, babası kimdir?
Erkan Baş kimdir, aslen nereli? Erkan Baş kimin oğlu, babası kimdir?
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
İzmir'de deniz marulundan hidrojen üretildi
İzmir'de deniz marulundan hidrojen üretildi
İzmir'de kaçakçılar litresi 18 liraya mazot pompası kurmuşlar
İzmir'de kaçakçılar litresi 18 liraya mazot pompası kurmuşlar
Kripto paralarda hareketlilik arttı! 13 Nisan 2023 Bitcoin ne kadar oldu?
Kripto paralarda hareketlilik arttı! 13 Nisan 2023 Bitcoin ne kadar oldu?
İzmir'de 365 gün içinde deprem yaraları sarıldı
İzmir'de 365 gün içinde deprem yaraları sarıldı
Ramazan ayında Kadir Gecesi nasıl belli olur, hangi günde aranır?
Ramazan ayında Kadir Gecesi nasıl belli olur, hangi günde aranır?
Aile içinde hiç çatışma olmaması mümkün mü?
Aile içinde hiç çatışma olmaması mümkün mü?
Turfanda üzüm çıktı, ilk siparişler Ortadoğu ve Rusya'dan
Turfanda üzüm çıktı, ilk siparişler Ortadoğu ve Rusya'dan
Dikkt GSS prim borçları siliniyor! GSS prim borcu desteği nedir, nasıl başvuru yapılır?
Dikkt GSS prim borçları siliniyor! GSS prim borcu desteği nedir, nasıl başvuru yapılır?
Prof. Dr. Haluk Özener'den deprem açıklaması önümüzdeki 500 yıl için en güvenli yeri duyurdu
Prof. Dr. Haluk Özener'den deprem açıklaması önümüzdeki 500 yıl için en güvenli yeri duyurdu