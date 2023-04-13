2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BEKÇİ ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 1250 Bekçi alımı yapacağını duyurmasının ardından binlerce aday 8 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında başvurularını tamamlandı. Bekçilik başvuru sonuçlarının açıklanmasının arından yazılı sınava girecek adaylar heyecanla internette 2023 Bekçi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtlarını araştırmaya başladı. Peki 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar ve Bekçi alımı sonuç sorgulama ekranı haberimizde...

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İçişleri Bakanlığı'nın 1.250 kişilik Bekçilik alımına başvuru yapan adayların gözü kulağı sonuçların açıklanacağı tarihlere çevrildi. Söz konusu alım için 18 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında başvuruda bulunan binlerce aday arasında listede ismi olanlar sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte ön sağlık kontrolü ardından yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve son olarak mülakatlara katılacak. Peki 2023 Bekçi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte BEKÇİ ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI ve tüm detaylar haberimizde...

2023 Bekçi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023/1 bekçi alımı sınavı başvuru işlemleri 18 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Başvuruların üzerinden iki aylık zaman dilimi geçerken sonuçlar henüz açıklanmadı.

Polis Akademisi Başkanlığı, başvuruları değerlendirme işlemlerine devam ediyor. Sonuçların Nisan ayında açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama veya duyuru gelmedi.

Bekçi alımı sonuç sorgulama ekranı

Bekçi alımı başvuru sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinden açıklanacak. Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://pa.edu.tr açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bekçi adayları 3 sınava katılacak

Bekçi alımı sınav başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav olmak üzere toplam 3 sınava katılacak. Ön sağlık kontrolünde ise adayların bekçilik için sağlık durumunun yeterli olup olmadığına bakılacak.

Ön sağlık aşamasında müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.

Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavlarına katılacak. Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden www.pa.edu.tr kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.

2023 Bekçi alımı kontenjan sayıları

2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları da yine merak edilen konular arasında yerini alsa da sonuçlar ile bir açıklanma yapılmadı. Çarşı ve mahalle bekçiliği alımı kontenjan bilgeleri ise şu şekilde yer alıyor;

Yalova 15, Ardahan 15, Mardin 15, Siirt 10, Hakkari 10, Şırnak 10, Ağrı 10, Çankırı 10, Çanakkale 10, Nevşehir 10, Aksaray 10, Yozgat 10, Bitlis 10, Erzincan 10, İstanbul 740, İzmir 100, Tekirdağ 55, Muğla 50, Van 40, Diyarbakır 25, Gaziantep 15, Edirne 15, Isparta 15, Tunceli 15, Iğdır 15, ve Kilis'e 10 Bekçi alımı yapılacağı açıklandı.

2023 yılı için bekçi maaşları

*İlkokul mezunu bekçi maaşı 9 bin 269,90 TL'den ortalama 12.036 TL 'ye

*Lise mezunu bekçi maaşı 9 bin 598,99 TL'den 12.464 TL'ye

*Üniversite mezunu bekçi maaşı 10 bin 932,38 TL'den 14.196 TL'ye yükseldi.

*Evli bekçi maaşı: En düşük evli ve ilkokul mezunu olarak görev yapan bekçi maaşı 12 bin 500 TL’yi bulmaktadır.

*Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saattir. İlkokul mezunu en düşük bekçi maaşı 12 bin TL’dir.

2023 Bekçilerin çalışma saatleri

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır. İstanbul'da ise 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır.

İstanbul'un bazı ilçelerinde polis sayısı yetersiz olduğundan dolayı İstanbul'un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışıp haftada bir gün izin yapmaktadırlar.

2023 Bekçiler kaç saat çalışır?

Emniyet Genel Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Düzenleme 81 il emniyet müdürlüğüne uygulanması üzere gönderdi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçilerle ilgili "Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları 'gündüz çalışma olurları' sonlandırılmıştır. Böylece Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak." şeklindeki kararını yayınladı.

2019 yaz aylarından itibaren terör riski olmak üzere diğer risklerin değerlendirilmek suretiyle özellikle birtakım doğu illerinin ilçelerinde personelin can güvenliği dikkate alındığında gündüz görevlendirilmesinin de uygun değerlendirildiği belirtilmişti.