Erkan Baş kimdir, aslen nereli? Erkan Baş kimin oğlu, babası kimdir?

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken siyasetin en renkli isimlerinden biri de TİP Başkanı Erkan Baş oldu. Katıldığı programlarda açıklamaları ile sık sık gündem olan Erkan Baş'ın özel hayatı da merak ediliyor. 43 yaşında olan Erkan Baş Almanya doğumlu ve aslen Bosnak. Peki Erkan Baş evli mi, eşi kimdir?

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Cumhurbaşkanlığı seçimi için heyecanlı geri sayım devam ederken siyasetin renkli isimleri de özel hayatları ile merak ediliyor. Seçim sürecinde adını sık sık duyduğumuz, birçok programa katılan ve seçim vaadleri ile dikkat çeken TİP Başkanı ve İstanbul milletvekili Erkan Baş merak konusu oldu. Aslen Boşnak olan Erkan Baş Almanya Berlin doğumlu ve 43 yaşında. Babası Almanya'ya işçi olarak çalışmaya gidince tekstil işçisi olan annesi ile kalan Erkan Baş'ın soyadı Jusovic idi. 2 çocuk babası olan Erkan Baş evli, fakat eşine dair bir bilgi ya da birlikte bir fotoğrafları internette yok.

Erkan Baş kimdir?

14 Temmuz 1979 tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Erkan Baş aslen Boşnak. Ailenin Yugoslavya'daki soyadı Jusovic idi. Babası Almanya'ya çalışmaya giden işçilerden. Annesi bir dönem tekstil işçiliği yapan ev hanımı.

İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da okudu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünde tamamladı.

Erkan Baş, bir süre İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Üniversitedeki yemekhane işçilerinin haklarına dair verdiği mücadele sonucu okul yönetimi tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Genç yaşta Sosyalist İktidar Partisi (SİP) üyesi olan Erkan Baş, bu partide ve devamında kurulan Türkiye Komünist Partisi'nde (TKP) sorumluluklar üstlendi. İstanbul örgütünde faaliyet gösterdi, partinin İstanbul il sekreterliğini yaptı, Örgüt Bürosu'nun ve Merkez Komitesi'nin içinde yer aldı. Partinin 1 Mayıs 2008 eylemlerinde Taksim Meydanı'ndaki basın açıklamasını gerçekleştirdi.

TKP 9. Kongresi'nde Aydemir Güler genel başkanlık görevini bıraktı, onun yerine Erkan Baş genel başkanlık görevine seçildi. TKP Genel Başkanlığı parti temsiliyetinin kolaylaşması için alınan kongre kararıyla yürürlüğe girdi. Bu hamle istenen başarıyı getirmeyince, Parti Merkez Komitesi yaklaşık 6 ay sonrasında 'genel başkanlık' makamını kaldırdı. TKP, Parti Merkez Komitesi tarafından kolektif önderlikle yönetilmeye başlandı.

2014 yılında yaşanan ayrışma sonrasında kurulan Halkın Türkiye Komünist Partisi'nde (HTKP) genel sekreter oldu.

2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) milletvekili seçilen Erkan Baş, 11 Ekim 2018 tarihinde Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçerek burada genel başkan seçildi. 2022 yılı itibarıyla bu görevini sürdürüyor.

1979 doğumlu olan Erkan Baş, 2022 yılı itibarıyla 43 yaşında ve evli.