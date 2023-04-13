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Mustafa Tohma kimdir, ne iş yapıyor? Seren Serengil ile yaş farkı kaç?

Mustafa Tohma kimdir, ne iş yapıyor? Seren Serengil ile yaş farkı kaç?

Seren Serengil ile 4 yıldır birlikte olan ve sevgilisi Mustafa Tohma'dan ayrılık haberi geldi. Serengil'in açıklamalarına göre Mustafa Tohma onu 2 çocuklu, evli bir kadınla aldattı. Bunun üzerine Mustafa Tohma'dan ayrılan Seren Serengil tüm fotoğrafları da sildi. Peki Mustafa Tohma ne iş yapıyor?

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Her aşkı olaylı ve göz yaşı ile biten Seren Serengil bu kez de mutlu sona erişemeden sevgilisi Mustafa Tohma'nın ihaneti ile sarsıldı. 4 yıldır birlikte olan ve sevgilisinin evlilik teklifine evet diyen  Seren Serengil düğün hazırlığı yapmaya hazırlanırken ayrıldı. Serengil'in iddiasına göre Mustafa Tohma onu 2 çocuklu ve evli olan bir  kadınla aldattı. Hem de 45 gündür! Şüphe duydum ama konduramadım çok seviyordu beni diyen Seren Serengil; aramızda cinsellik yoktu, yataklarımız ayrıydı sözleri ile de dikkat çekti. Peki kimsenin ne iş yaptığınıbilmediği, Seren Serengil ile tanınan Mustafa Tohma kimdir, kaç yaşında? 

Sosyal medyadan duyurdu

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Serengil, 'Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında mutluluklar dilerim' mesajını paylaştı.

Evlisin ahlaksız

İlişkisini bitirmeden hemen önce Instagram hesabından 'İki çocuğun var, evlisin ahlaksız' paylaşımı yapan Serengil'in bu mesajı 'aldatıldı mı' sorularını akıllara getirdi.

Mustafa Rahman Tohma kimdir?

Mustafa Rahman Tohma'nın asıl mesleği ve işi çiftçilik. Aileden gelen çiftçilik mesleği ile ilgileniyor. Antakya'da geniş bir arazileri olan Mustafa Tohma'nın babası da çiftçilik yapıyor. 11 ili vuran büyük depremde annesini kaybedeb Mustafa Tohma bir dönem ısrarları kırmamış ve modellik yapmış. Seren Serengil'den 12 yaş küçük olan Mustafa Tohma 40 yaşında. 

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