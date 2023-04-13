Adamın bir cebinde cennet diğerinde cehennem var! İstediğini istediğine atıyor

Ebubekir Sofuoğlu'nun AK Partili kadınları tehdit etmesiyle ilgili Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den tepki geldi. Orada dur Ebubekir Hoca" diyen Selvi, Sofuoğlu'nun geçmiş sözlerini hatırlatıp "Taliban kafası, IŞİD zihniyeti" uyarısı yaptı.

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Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’i "cehennem ateşiyle" tehdit etti. Özlem Zengin, "Kendini Allah sanan adam" diye tepki gösterirken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den "Taliban kafa" tepkisi yükseldi. Abdukadir Selvi, Özlem Zengin'i hedef alan Sofuoğlu'na, "Orada dur Ebubekir Hoca" deyip şunları yazdı...

Bir cebinde cennet bir cebinde cehennem...

"Özlem Zengin’in düşüncelerine karşı olabilirsin, Derya Yanık’ı eleştirebilirsin ama bu kin, bu öfke niye? Gayrimüslimlere dahi dinlerinden dolayı uzak durabilirsin. Ama tehdit edemezsin. Ebubekir Sofuoğlu’nun bir cebinde cennet, diğer cebinde cehennem. İstediğini cennetine alıyor, istemediğini cehenneminde yakıyor.

Bu yetkiyi kimden aldın?

Bu yetkiyi kimden aldı bilmiyorum ama Ebubekir Sofuoğlu’nun bu tarzı sevgi dini olan İslam’a, şefkat peygamberi olan Hazreti Muhammed’in tebliğ yöntemlerine uyuyor mu?

"Üniversiteler fuhuş evi" de demişti...

Ebubekir Sofuoğlu bir süre önce de “Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri” diyen çirkin mi çirkin bir ithamda bulunmuştu. Siz fuhuş yuvası olduğunu iddia ettiğiniz üniversitedeki gençlere İslam’ı nasıl sevdireceksiniz? Nasıl anlatacaksınız?

Taliban kafasının, IŞiD zihniyetinin...

Başörtüsü mücadelesinin içinden gelen Özlem Zengin’e, Derya Yanık’a, Çiğdem Erdoğan Atabek’e tahammülünüz yoksa bu ülkede kadınlar kendini nasıl güvende hissedecek? Taliban kafasının, IŞİD zihniyetinin kadınlar üzerinden İslam’a verdiği zararın farkında değil misiniz?"

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