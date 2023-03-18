AK Partili Özlem Zengin'den 6284 sayılı kanun açıklaması telefonuma yüzlerce tehdit mesajları alıyorum

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma konusunda gündeme gelen 6284 sayılı kanun ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı. Yalnızlıktan yorulduğunu söyleyen Zengin, "Telefonuma yüzlerce tehdit mesajları alıyorum" dedi.

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Türkiye adım adım 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere doğru giderken ittifaklar arasında yaşanan gelişmeler de dikkatle takip ediliyor. Son olarak Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Cumhur İttifakı'na katılma konusu gündeme gelmişti.

Ardından, 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile ilgili yapılan açıklamalar çok konuşulmuştu. Açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "6284 bizim kırmızı çizgimizdir" diyerek tartışmalara son noktayı koymuştu. Zengin yeni bir açıklama yaptı.

"Telefonuma yüzlerce tehdit mesajları alıyorum"

A Haber’de konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Zengin, şu ifadeleri kullandı:

“Artık bu konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Hedef haline geliyorum. Sayın Bakanımız açıklama yapıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları var ama ben bu konuda ne zaman bir şey söylesem normali çok aşan bir hedef olma hali ortaya çıkıyor. Sadece Twitter’dan değil, çok düzenli ve planlı bir saldırıya dönüşüyor. Bununla da kalmıyor, telefonuma yüzlerce tehdit mesajları alıyorum. Bunun ne kadar ciddi bir konu olduğunu bilmiyorum kamuoyu fark ediyor mu… 6284 tabii ki tartışılabilir, İstanbul Sözleşmesi çok tartışıldı. Benim itirazım usulüne, yöntemine fakat bundan kamuoyu yeteri kadar rahatsızlık duymuyor. Doğrusu bu saldırılar Türkiye’de kadınları çok rahatsız ediyor."

"Grubumuz adına konuşuyorum ama"

"Bütün kadınları rahatsız ediyor. AK Parti 50+1 almaya çalışıyor. Önümüzdeki seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilebilmesi için yaklaşık 29 milyon, yuvarlayacağım 30 milyon oya ihtiyacımız var. Bu 30 milyonda kadınların oyu minimum 10 milyon. Bu kadar önemli bir konuda, kadınları bu kadar rahatsız eden -tartışma üslubuyla, içerikten bahsetmiyorum- başka bir konu var mı? Çok yalnızız."

"Bu konuya kimse girmek istemiyor çünkü hedef oluyorsunuz. İşte ben. Ben AK Parti Grup Başkanvekiliyim. Ben kendi fikirlerimi anlatmıyorum, grubumuz adına konuşuyorum ama grubumuz adına konuşan bir erkek arkadaşımız olduğunda hiç sorun olmuyor."

"6284 bizi bölen bir tartışma olamaz"

"Ben konuştuğum zaman tarifi imkansız bir şekilde planlı, düzenli bir saldırıya uğruyorum. 6284 bizi bölen bir tartışma olamaz. Böyle bir tartışma üslubu olamaz. Türkiye’de İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili tartışmayı Saadet Partisi açmıştır. Bugün altılı masaya baktığınız zaman yan yana durduklarında var mı bir çatışmaları? Sayın Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin geleceğini söylüyor. Saadet Partisi’nden en ufak bir ses yok, bir uzlaşma var."

"Siyasi partilerin farklı konularda kendi fikirleri muhakkak ki vardır ama bunlar yan yana gelmeleri konusunda engel teşkil etmiyor. YRP de bu konuda nasıl istiyorsa öyle düşünebilir ama müsaade etsinler biz de AK Parti olarak- Sayın Derya Yanık’ın Sayın Cumhurbaşkanımızla irtibatı olmadan bu konuya dair bir açıklama yapması mümkün müdür?"

"Keşke İslami bir ortamda tartışabilsek"

Sunucu Melih Altınok’un “Bu saldırılar muhalefetten mi geliyor” sorusuna olumsuz cevap veren Zengin, şunları dedi:

“Bu tartışmanın üslubuna itirazım var. Artık bu kanunla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yorgunum. Yalnızlıktan da yorgunum, camiamızın içinde bulunduğu durumu değerlendirirken de hüzün duyuyorum. Ben tartışılamaz demedim. Keşke daha insani, seviyeli, İslami bir ortamda tartışabilsek.”