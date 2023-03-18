Latif Şimşek AK Parti'nin seçimdeki en büyük rakibini açıkladı

Yazar Latif Şimşek, 14 Mayıs seçimlerinde yeniden iktidar olmayı hedefleyen Cumhur İttifakı'nın seçimlerdeki en büyük rakibinin Millet İttifakı değil fahiş fiyatlar olduğunu yazdı.

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14 mayıs seçimlerine ilişkin yazı kaleme alan tv100 yazarı Latif Şimşek, iktidarın önündeki en büyük engelin fahiş fiyatlar olduğunu yazdı.

Bölgesel sorunlar ve deprem felaketine değinen Şimşek, durdurulamayan fiyat artışlarının AK Parti'nin seçimdeki en zorlu rakibi olduğu görüşünde.

Alım gücünün düşmesi ve gıda ürünlerindeki fahiş fiyat terörünün esmeye devam etmesinin büyük sorun olduğunu dikkat çeken Şimşek, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Acilen fiyatların geri çekilmesi gerekiyor"

"Maliyet girdilerinde belirgin bir artış olmamasına, aylardır doların yerinde sayıyor olmasına rağmen, akaryakıt fiyatları gerilemesine, elektrik ve doğalgazın aynı kalmasına rağmen fiyatlar sürekli artıyorsa bunun, “fahiş fiyat” dışında bir açıklaması olmaması gerekir. Özellikle vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu et ve süt ürünlerindeki artış durdurulmakla kalmayıp, acilen fiyatların geri çekilmesi gerekiyor. İktidarın ne yapıp edip bunu gerçekleştirmesi şart. Aksi halde, seçimdeki en büyük rakip Millet İttifakı değil, fahiş fiyatlar olacaktır.