Oğulcan Ülgün nereli kimdir kaç yaşında Oğulcan Ülgün istatislikleri

Nefes kesen Galatasaray maçı sonrasında konuşan futbolcu Oğulcan Ülgün tek amacımız onların serilerini bozmaktı açıklaması ile dikkatleri üzerine çekti. Konyaspor formasını terleten Oğulcan Ülgün'ün hayatı performansı sonrasında merak konusu oldu. 24 yaşında olan Oğulcan Ülgün İstanbul doğumlu.

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Dün akşam futbolseverler nefes kesen bir maç izlediler Konyaspor ve Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçı kazanan taraf Konyaspor oldu. Galatasaray'a ikinci golünü atan genç yıldız Oğulcan Ülgün'ün sözleri ise gündem oldu. "Tek amacımız Galatasaray'ın galibiyet serisini bozmaktı diyen Oğulcan Ülgün'ın hayatı merak konusu oldu. Konyaspor takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Ogulcan Ulgun 24 yaşında ve İstanbul doğumlu

Oğulcan Ülgün maç sonrası ne dedi?

Maçta tek amaçlarının Galatasaray'ın serisini noktalamak olduğunu belirten Oğulcan Ülgün, "Tek amacımız Galatasaray'ın galibiyet serisini bozmaktı. Galatasaray, ilk devrede bizim gol yememe serimizi bozmuştu. Galibiyetten başka çaremiz yoktu. Ya hep ya hiç maçıydı. 3 puanın keyfine varmak istiyoruz" dedi.

Konyaspor'un ligdeki performansı hakkında konuşan Oğulcan Ülgün, "Devre arasında soyunma odasında ben yoktum. Isınıyordum. Gol atamıyorduk. Bu bizim için büyük bir baskıydı. Biraz daha paylaşımcı olsak daha önceki maçlarda da atabilirdik. Bu maç bütünleştik. Dün de taraftarımız da geldi. İk defa bu 5 maçlık periyotta bütünleştik. Taraftarımız hep bizim arkamızda olursa, böyle skor alıyoruz. Bize güç oluyor. Taraftarımız rakibe değil bize baskı yapınca sıkıntı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Oğulcan Ülgün kimdir?

Konyaspor takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Ogulcan Ulgun, 11 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve 74 kilo olan Ogulcan Ulgun, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 4 maça çıkan Ogulcan Ulgun, 5 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Ogulcan Ulgun, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.