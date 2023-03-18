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Su kesintisini fırsata çevirmek istediler! Ekipler harekete geçti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Su kesintisini fırsata çevirmek istediler! Ekipler harekete geçti

Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketi nedeniyle şehir içme suyu şebekesinde yaşanan sıkıntıyı fırsata çevirmek isteyenlere karşı ekipler denetim gerçekleştirdi.

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Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketi sonrası şehir içme suyu şebekesinde yaşanan sıkıntıyı fırsata çevirip hazır suya zam yapmak isteyenlere belediye ekipleri müdahale etti.

Market ve dükkanlara şok baskın düzenleyen ekipler, fiyat artışı yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

 Denetimlerde fahiş fiyat uygulayan firmalara cezai işlem uygulandı.

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