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Pablo Batalla, Bursa'ya teknik direktör olarak döndü

Pablo Batalla, Bursa'ya teknik direktör olarak döndü

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Nilüfer Belediye SK, Bursaspor efsanesi Pablo Martin Battala'yı takımın yeni teknik direktörü yaptı.

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Bölgesel Amatör Ligi Grup 14'te yer alan Bursa temsilcisi Nilüfer Belediye SK, önemli bir transfere imza attı.

Ligde oynadığı 18 maçta aldığı 9 galibiyet ve 4 beraberlikle 31 puan toplayan ekip, Bursaspor'un şampiyon kadrosunda bulunan ve kulüp efsanelerinden olan Pablo Martin Batalla'yı takımın başına getirdi.

3 yıllık sözleşme imzalandı
Uzun bir aranın ardından şehre dönen Batalla ile Nilüfer Belediye SK 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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