Gram altın rekor kırdı! 17 Mart Cuma güncel altın fiyatları

Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Ons altındaki artış iç piyasadaki gram altın fiyatlarına da yansıyor.

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Altın fiyatları, ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası sonrasında çıkan bankacılık krizinin ardından yükselişe geçmişti. Hükümetin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamalarıyla kriz kontrol altına alındı.

Bankacılık krizinin ardından Fed'in faiz artırımına yönelik beklentilerdeki gerileme sonrası altın bu kez de yatırımcının "güvenli liman"ı olmasıyla ilgili yükselişine devam etti.

Ons altın bir günde 29 dolar artış gösterdi

Ons altın dün 1.921 dolarda seyreliyorken bugün 29 dolar birden artarak 1.950 dolara yükseldi.

Altın fiyatında ABD bankalarının krizi etkili oldu

Haftanın son gününde altın fiyatları, ABD'deki banka iflaslarının mevduat sahiplerine zarara uğratmayacağı güvencesinin ardında güçlendi ve yatırımcı "güvenli liman" olarak gördükleri altına yöneldi.

İstanbul Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları

İşte 17 Mart 2023 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, tam altın ve yarım altın fiyatlarında son gelişmeler...

Altın fiyatlarının bir gün içinde yükseldiği rakamlar

Gram altın: 1.192 lira

16 Mart'ta 1.173 liradan satılan gram altın 17 Mart'ta 1.192 liraya çıktı.

Çeyrek altın: 1.969 lira

16 Mart'ta 1.936 liradan satılan çeyrek altın 17 Mart'ta 1.969 liraya çıktı.

Cumhuriyet altın: 8 bin 26 lira

16 Mart'ta 7 bin 887 liradan satılan Cumhuriyet altını 17 Mart'ta 8 bin 26 liraya çıktı.

Tam altın: 7 bin 879 lira

16 Mart'ta 7 bin 742 liradan satılan tam altın 17 Mart'ta 7 bin 879 liraya çıktı.

Yarım altın: 3 bin 939 lira

16 Mart'ta 3 bin 840 liradan satılan yarım altın 17 Mart'ta 3 bin 939 liraya çıktı.