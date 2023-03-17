Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdiklerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile düzenlediği basın "Gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılımını Meclis'te onay sürecini başlatmaya karar verdik." dedi.

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Erdoğan İsveç'in NATO üyeliği içinse "Sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç'in atacağı adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası iki lider açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye ve Finlandiya tarihi olarak iyi ilişkiler içinde bulunan iki dost ülkedir. 1924 yılında imzalanan anlaşmayla tesis edilen ilişkiler daha da güçlenmiştir.

Finlandiya hükümeti ile halkının gösterdiği dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizde Türkiye-Finlandiya ilişkilerini geliştirmekteki ortak niyeti teyit ettik. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 2 milyar doları geride bıraktı. Orat hedefimiz ilk etapta 3 milyar Dolar daha sonra da 5 milyar dolara ulaşmak. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmeye hazırız.

Finlandiya'nın verdiği güçlü desteği önemsiyoruz

Görüşmelerimizde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel mevzuları ele aldık. Finlandiya'nın Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği güçlü desteği önemsiyoruz.

Finlandiya'nın NATO'ya başvuru konusu görüşmelerde önemli yer tuttu. Finlandiya ve İsveç'in katılım sürecinin başlatılmasına Madrid'te onay vermiştik. Türkiye'nin haklı tereddütlerini giderilmesini istemiştik.

Finlandiya'nın Nato üyeliğine onay! Finlandiya'nın bu konuda samimi adımlar attıklarını gördük. Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün TBMM'deki onay sürecini başlatmaya karar verdik.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'nun açıklamalarından satır başları:

NATO üyeliği konusunda ifade ettiğiniz kararlar bizi memnun etti. Tüm Finlandiyalılar için önemli bir haber bu.

Tabii bir komşumuz var, İsveç. Kendileri çok iyi insanlar, iyi ilişkilerimiz var. Finlandiya'nın NATO üyeliği İsveç olmadan tamamlanamaz. Ortak çıkarlarımız var. Umarız Vilnius zirvesinde 32 ülke oluruz.

İsveç'in durumu ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. İsveç üzerine gelen bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim İsveç'e karşı farklı bir tutumumuz yok ancak İsveç teröristlere kucak açtık. Stockholm sokaklarında terör örgütlerinin uzantılarının gösterileri oluyor. Sayın Başbakana bunları söyledik. 120 kişinin ismini verdik. Sayın Başbakan iyi bir insan ancak bu teröristleri bize vermediler, veremediler.

Bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Finlandiya'da bu tür şeyler yok. Bu tür yelmeler olmadığı için Finlandiya'yı İsveç'ten ayırmak zorunda kaldık. Finlandiya'ya olumlu yaklaşımımızı attığımız imza ile gösterdik. Bundan sonrası komisyon, sonrası genel kurul. Temennim seçim öncesi yetiştirmek. Ülkelerimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.