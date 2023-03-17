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Kızılcık Şerbeti Nursema'nın kıyafetleri nereden giyiniyor?

Kızılcık Şerbeti Nursema'nın kıyafetleri nereden giyiniyor?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son günlerde adından en çok söz ettiren dizilerden biri oldu. Yalı Çapkını'nı yerinden eden Kızılcık Şerbeti hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Nursema'nın her yaptığı her olay. Tesettürlü bir karakter olan Nursema'nın kıyafetleri de özellikle kapalı kadınlar tarafından merak ediliyor. Peki Kızılcık Şerbeti'nde Nursema nereden giyiniyor.

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Show TV'nin en çok seyredilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam heyecan dolu yeni bölümü ile ekrana gelecek. Herkes kocası tarafından ilk gece camdan aşağı itilen Nursema'nın başına gelecekleri merakla beklerken dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da dillerden düşmüyor. Özellikle sosyal medyada şu günlerde dizinin simgesi haline gelen Nursema izdihamı var. Nursema'nın her yaptığı gibi her giydiği de merakla takip ediliyor. Tesettürlü giyimi tercih eden birçok seyirci Nursema'nın kiyafetlerini araştırıyor. Her bölümde çok farklı ve gösterişli kıyafetler tercih eden Nursema'nın kıyafetleri çoğunlukla yaqaofficial, haktan bucke, Sakka ve thenuua marka. Son bölümde giydiği gelinlik ise yine thenuua markalı.

Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisinin hangi kitaptan olduğu daha doğrusu kitabın adı dizinin adıyla aynı olduğu sanılıyor. Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen paylaşmaktadır.

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