Borcu olanlar dikkat: 2023 Vergi affı çıktı! Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

Devlete borcu olan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği "Vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarını" kapsayan kanun TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023 Vergi affından yararlanmak isteyen vatandaşlar ise "Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? sorusunun yanıtını internette araştırmaya başladı. İşte, 2023 vergi affı başvurusu ile ilgili merak edilenlerin hepsini haberimizde sizler için derledik...

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2023 Vergi affı TBMM kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devlete borcu olan vatandaşlar için yapılandırma imkanı sunan 2023 Vergi affı ile ilgili internette araştırmalar hız kazanırken "2023 Vergi affı çıktı mı?", "2023 Vergi affı hangi borçları kapsıyor?", "Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman?", "2023 Vergi Affı başvurusu nasıl yapılır?" gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Peki vergi affı borç yapılandırması nasıl yapılır ve son tarih ne zaman? İşte 2023 vergi affı ile ilgili merak edilen detayları haberimizde sizler için derledik...

2023 Vergi affı hangi borçları kapsıyor?

Vergi affı, borç yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı, vergi affından yararlanmak isteyenler için başvuru tarihi belli olurken "Vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçları" gibi borçları kapsıyor.

Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı (gib.gov.tr/ivd.gib.goc.tr) internet sitesi üzerinden kullanıcı kodu, şifre, e-Devler şifresiyle ya da e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş yaptıktan sonra bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen ya da posta yolu ile diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapılabileceği belirtildi.

Borç yapılandırma başvurusu son tarih ne zaman?

Kamuya borcu olan milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla beklenen borç yapılandırma kanunu TBMM'de kabul edildikten sonra resmi gazetede de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Borç yapılandırma kanunu kapsamı kadar başvuru tarihleri de merak konusu oldu. Borç yapılandırma yasası 30 başvuruları 31 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak. Konuyu olan borçların yapılandırması başvuruları 31 Mayıs'ta kabul edilirken ilk taksit ödemesinin tarihi ise 30 Haziran 2023 olacak. Üstelik kanun kapsamında bu defa 48 ay taksit imkanı sunulacak.