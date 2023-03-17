Nursema'nın dizideki kocasını bırakır Ceren Karakoç'un gerçek eşine bakın kim

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son günlerde adından en çok söz ettiren dizilerden biri oldu. Yalı Çapkını'nı yerinden eden Kızılcık Şerbeti hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Nursema en popüler isimlerden. Nursema karakterini Ceren Karakoç oynuyor. 39 yaşında olan Ceren Karakoç'un eşi Osman Karakoç.

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Show TV'nin en çok seyredilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam heyecan dolu yeni bölümü ile ekrana gelecek. Herkes kocası tarafından ilk gece camdan aşağı itilen Nursema'nın başına gelecekleri merakla beklerken dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da dillerden düşmüyor. Özellikle sosyal medyada şu günlerde dizinin simgesi haline gelen Nursema izdihamı var. Nursema'nın her yaptığı gibi özel hayatı da merak ediliyor. Nursema'yı gerçekte başarılı oyuncu Ceren Karakoç oynuyor. Daha önce Beni Affet, Maria ile Mustafa ve Akıncı dizilerinde de rol alan Ceren Karakoç asıl çıkışını Kızılcık Şerbeti dizisi ile yaptı. 39 yaşında olan Ceren Karakoç'un eşi ise Osman Karakoç'tur.

Ceren Yalazoğlu Karakoç evli mi, gerçek eşine kimdir?

Ankara doğumlu Ceren Yalazoğlu, 1984 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde tamamlayan oyuncu, Beni Affet adlı diziyle tanınmıştır.

Başarılı oyuncu Ceren Yalazoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Osman Karakoç ile 2013 yılında dünyaevine girmiştir.

Ceren Yalazoğlu Karakoç Rol Aldığı Yapımlar?

İçimizden Biri, Show TV, 2021

Akıncı, Atv, 2021

Maria ile Mustafa, Atv, 2020

Beni Affet, Star TV, 2011- 2018

Televizyonda Beni Affet, Maria ile Mustafa ve Akıncı dizileriyle seyirciyle buluşan oyuncu tiyatroda Terapi Ötesi oyunu ile sahneye çıktı.