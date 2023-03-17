BIST 5.240
DOLAR 19,00
EURO 20,19
ALTIN 1.182,30
HABER /  EKONOMİ

Hazine Bakanlığı Kahramanmaraş depreminin maliyetini açıkladı: 2 Trilyon TL...

Hazine Bakanlığı Kahramanmaraş depreminin maliyetini açıkladı: 2 Trilyon TL...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma ve 50 binden fazla insanın ölümüne neden olan depremlerin maliyetini açıkladı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Kahramanmaraş ve Hatay depremlerine ilişkin rapor hazırlandı. Raporda; bu depremlerde, 1999 Marmara depreminden 6 kat daha fazla maddi hasar ve kayıp oluştuğu kaydedildi. Depremin maliyeti ise yaklaşık 103,6 milyar dolar (2 trilyon TL) olarak hesaplandı. Bu rakamın 2023 yılı milli gelir beklentisinin yüzde 9'una denk geldiği bildirildi. Raporda şu ifadelere yer verildi:

Deprem maliyeti yaklaşık 103.6 milyar dolar

- Felaketinin ülkemize maliyeti yaklaşık 2 trilyon TL (103,6 milyar dolar) olup bu rakam, 2023 yılı milli gelir beklentimizin takriben yüzde 9'una denk gelmekte ve 1999 Marmara Depremi'nden yaklaşık 6 kat daha fazla maddi hasar ve kayıplarımızın olduğunu göstermektedir.

351 milyar TL milli gelir kaybı oluştu

- Öte yandan, deprem bölgesine yapılan acil destek ve harcamalar, enkaz kaldırma faaliyetleri, sigorta ödemeleri, gelir kaybı ödemeleri, diğer tüm destek ve harcamaların yanı sıra milli gelir azalması nedeniyle toplamda 351,4 milyar TL'lik bir kayıp oluşmuştur.

1.6 trilyon TL maddi hasar tespit edildi

- Afetin büyüklüğü, verilerin toplanmasını güçleştirmişse de titiz bir çalışmayla bina, konut, işyeri, fabrika, makine ve teçhizat bilgileri tam sayım niteliğine yaklaşmıştır. Sahadan gelen güncel verilere göre, toplamda 1,6 trilyon TL maddi hasar tespit edilmiştir.

ÖNCEKİ HABERLER
BİM-A101-ŞOK 15'li 30'lu yumurta fiyatı en ucuz hangi markette
BİM-A101-ŞOK 15'li 30'lu yumurta fiyatı en ucuz hangi markette
Aksaray'da büyük panik! İçinde onlarca öğrenci vardı bir anda her yeri sardı
Aksaray'da büyük panik! İçinde onlarca öğrenci vardı bir anda her yeri sardı
Beşiktaş İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Kızılcık Şerbeti kitabi kimin kitabın kısa özeti ve yorumları
Kızılcık Şerbeti kitabi kimin kitabın kısa özeti ve yorumları
Bir ilde daha pide fiyatı belli oldu! Gramı azaldı fiyatı arttı
Bir ilde daha pide fiyatı belli oldu! Gramı azaldı fiyatı arttı
Görevinden istifa etti! AK Parti'den aday oluyor
Görevinden istifa etti! AK Parti'den aday oluyor
Konyaspor- Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Konyaspor- Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
11 yıl sonra ilk! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Mısır'a gidecek
11 yıl sonra ilk! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Mısır'a gidecek
Yumurta fiyatları liste güncelleniyor 30'lu koli alan artık zengin sayılır
Yumurta fiyatları liste güncelleniyor 30'lu koli alan artık zengin sayılır
Adıyaman'da anne ve kızı selde kayboldu! 500 kişilik ekip arama yapıyor
Adıyaman'da anne ve kızı selde kayboldu! 500 kişilik ekip arama yapıyor
Kılıçdaroğlu'dan HDP ziyaretinin ertelenmesiyle ilgili dikkat çeken açıklama
Kılıçdaroğlu'dan HDP ziyaretinin ertelenmesiyle ilgili dikkat çeken açıklama
İstanbul'da vahim olay! Yıkılmak istenen bina, yan binaya büyük zarar verdi
İstanbul'da vahim olay! Yıkılmak istenen bina, yan binaya büyük zarar verdi