Hazine Bakanlığı Kahramanmaraş depreminin maliyetini açıkladı: 2 Trilyon TL...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma ve 50 binden fazla insanın ölümüne neden olan depremlerin maliyetini açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Kahramanmaraş ve Hatay depremlerine ilişkin rapor hazırlandı. Raporda; bu depremlerde, 1999 Marmara depreminden 6 kat daha fazla maddi hasar ve kayıp oluştuğu kaydedildi. Depremin maliyeti ise yaklaşık 103,6 milyar dolar (2 trilyon TL) olarak hesaplandı. Bu rakamın 2023 yılı milli gelir beklentisinin yüzde 9'una denk geldiği bildirildi. Raporda şu ifadelere yer verildi:

Deprem maliyeti yaklaşık 103.6 milyar dolar

- Felaketinin ülkemize maliyeti yaklaşık 2 trilyon TL (103,6 milyar dolar) olup bu rakam, 2023 yılı milli gelir beklentimizin takriben yüzde 9'una denk gelmekte ve 1999 Marmara Depremi'nden yaklaşık 6 kat daha fazla maddi hasar ve kayıplarımızın olduğunu göstermektedir.

351 milyar TL milli gelir kaybı oluştu

- Öte yandan, deprem bölgesine yapılan acil destek ve harcamalar, enkaz kaldırma faaliyetleri, sigorta ödemeleri, gelir kaybı ödemeleri, diğer tüm destek ve harcamaların yanı sıra milli gelir azalması nedeniyle toplamda 351,4 milyar TL'lik bir kayıp oluşmuştur.

1.6 trilyon TL maddi hasar tespit edildi

- Afetin büyüklüğü, verilerin toplanmasını güçleştirmişse de titiz bir çalışmayla bina, konut, işyeri, fabrika, makine ve teçhizat bilgileri tam sayım niteliğine yaklaşmıştır. Sahadan gelen güncel verilere göre, toplamda 1,6 trilyon TL maddi hasar tespit edilmiştir.