Adıyaman'da anne ve kızı selde kayboldu! 500 kişilik ekip arama yapıyor

Adıyaman'ın Tut ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen selde kaybolan anne ile kızı için yaklaşık 500 kişilik ekip arama kurtarma çalışması yürütüyor.

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15 Mart'ta ilçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu kaybolan kişilerin bulunması için aralarında polis dalgıç, sahil güvenlik, jandarma arama kurtarma, AFAD, UMKE, DSİ ve itfaiye personelinin bulunduğu yaklaşık 500 kişilik ekip, 25 kilometrelik dere yatağı boyunca arama yapıyor.

Dalgıçlar, ilçe merkezinden geçen Ömerova Deresi'ndeki menfez ve yataklarda Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'yı arıyor.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de yeraltı görüntüleme cihazıyla konteyner ve kayıp kişilerin bulunması için tarama yapıyor.

Selde konteynerin sürüklenmesi sonucu Selma Sarıkaya ve kızı Emine Sarıkaya'nın cesetlerine ulaşılmış, kaybolan Fatma ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ın bulunması için çalışma başlatılmıştı.