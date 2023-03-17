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Eşinin çok sevdiği eşyayı arayan yaşlı adam: Şu enkazla, ben de enkaz oluyorum

Eşinin çok sevdiği eşyayı arayan yaşlı adam: Şu enkazla, ben de enkaz oluyorum

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay’da 60 yıllık birikimi yerle bir olan 76 yaşındaki Latif Önlem, enkazda eşinin çok sevdiği radyosunu ararken, “Şu enkazla, ben de enkaz oluyorum” dedi.

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6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, 11 kent içinde en büyük yıkımı Hatay’da oluşturdu. Özellikle Antakya genelinde binlerce bina ya yıkıldı ya ağır hasar aldı. 76 yaşındaki, 5 çocuk babası Latif Önlem’in Cebrail Mahallesi’ndeki evi de ikinci depremde arka tarafına doğru yıkıldı. 3 yıllık binanın ilk depreme dayanması nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Sadece vantilatörünü kurtarabildi

10 katlı binanın kısa süre önce enkaz kaldırma çalışmaları başladı. 60 yıllık birikimi enkaza dönen yaşlı adam, yıkıntıların arasında özellikle eşinin çok sevdiği radyoyu bulmaya çalıştı. Önlem, bir hatıra bulabilmek için girdiği enkazda sadece vantilatörünü kurtarabildi.

"Ben de enkaz oluyorum"

Emekli Latif Önlem, depremden kısa süre önce su içmek kalktığını ve televizyon izlerken sarsıntının başladığını hatırlattı.
Sarsıntının şiddetini giderek arttırdığını anlatan Önlem, “Sallandık, sallandık, sallandık, ben bir kapıya hanım bir kapıya gitti. Hayat arkadaşıma, 'hakkını helal eder misin' dedim. 'Hakkımı helal ediyorum, sen de et' dedi. Allah'a şükür durduğu zaman binamız yıkılmadan ağır hasarlı kurtulabildik. Binamız bir sonraki depremde arkasına doğru yıkıldı. Köyümüzde bir eve yerleştik. Sonra haber geldi enkazın başına gelebilmemiz yönünde. Şu an enkazla ben de enkaz oluyorum" diye konuştu.

Eşinin radyosunu bulmaya çalıştı

Hemen hemen her gün enkazın başına geldiğini ifade eden Önlem, “Evin etrafında dolaşıyorum, anıları bulmaya çalışıyorum. Buraya geldiğimde eşimle telefonda görüştüm. Çok sevdiği radyosu vardı onu kurtarabilmemi istedi. Hepsi anı bunların. 60 yıllık birikimimdi. Hepsi enkaz altında kaldı” dedi.

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